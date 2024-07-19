Деньги от ООН — как и где зарегистрироваться на помощь в июле

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2024 года некоторые граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь от УВКБ ООН. Сейчас такая возможность доступна в Николаеве.

Об этом сообщается в материалах организации.

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Финансовая помощь предоставляется в Николаеве только для некоторых категорий граждан. А именно:

лицам со статусом ВПЛ, которые переехали за последние полгода;

украинцам, вернувшимся на родину после того, как покинули собственные дома и уехали за границу;

гражданам, вернувшимся на постоянное место жительства после того, как покинули жилье и переместились в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

Необходимо соответствовать нескольким критериям уязвимости:

семья с одним из родителей, имеющая одного и более несовершеннолетних детей/проживающих вместе с лицами в возрасте от 55 лет;

возглавляет семью одинокий (несколько одиноких) гражданин пожилого возраста от 55 лет или пожилое лицо с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;

в составе семьи один или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность;

размер месячного дохода на одного члена семьи не превышает 5,4 тыс. грн.

Помощь рассчитана для лиц, не получавших финансовую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости.

Сумма помощи и как оформить

Как отмечается, общий размер пособия на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Для записи в очередь для регистрации нужно подавать по предварительной записи онлайн-заявки.

Необходимы следующие документы:

паспорт гражданин, ID-карта/другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка ВПЛ (если есть);

банковская карта;

свидетельство о рождении детей (если есть);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (если есть);

удостоверение/медицинская справка, если у человека есть инвалидность или хроническое заболевание (при наличии).

Принимают заявки по адресу офиса:

г. Николаев, ул. Садовая, 25а;

с понедельника по пятницу (09:00 — 17:00).

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство социальной политики сообщило о возможности получения единовременной денежной помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.

Также мы писали, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.