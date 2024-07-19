Деньги от ООН — как и где зарегистрироваться на помощь в июле

Денежная помощь от ООН — кто и где может подать заявку в июле
В июле 2024 года некоторые граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь от УВКБ ООН. Сейчас такая возможность доступна в Николаеве.
Об этом сообщается в материалах организации.
Кто имеет право на денежную помощь от ООН
Финансовая помощь предоставляется в Николаеве только для некоторых категорий граждан. А именно:
- лицам со статусом ВПЛ, которые переехали за последние полгода;
- украинцам, вернувшимся на родину после того, как покинули собственные дома и уехали за границу;
- гражданам, вернувшимся на постоянное место жительства после того, как покинули жилье и переместились в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.
Необходимо соответствовать нескольким критериям уязвимости:
- семья с одним из родителей, имеющая одного и более несовершеннолетних детей/проживающих вместе с лицами в возрасте от 55 лет;
- возглавляет семью одинокий (несколько одиноких) гражданин пожилого возраста от 55 лет или пожилое лицо с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;
- в составе семьи один или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность;
- размер месячного дохода на одного члена семьи не превышает 5,4 тыс. грн.
Помощь рассчитана для лиц, не получавших финансовую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости.
Сумма помощи и как оформить
Как отмечается, общий размер пособия на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).
Для записи в очередь для регистрации нужно подавать по предварительной записи онлайн-заявки.
Необходимы следующие документы:
- паспорт гражданин, ID-карта/другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ (если есть);
- банковская карта;
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (если есть);
- удостоверение/медицинская справка, если у человека есть инвалидность или хроническое заболевание (при наличии).
Принимают заявки по адресу офиса:
- г. Николаев, ул. Садовая, 25а;
- с понедельника по пятницу (09:00 — 17:00).
Что еще стоит знать
Напомним, Министерство социальной политики сообщило о возможности получения единовременной денежной помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.
Также мы писали, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.
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