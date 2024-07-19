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Денежная помощь от ООН — кто и где может подать заявку в июле

19 июля 2024 09:00
Ксения Симонова - Редактор
Деньги от ООН — как и где зарегистрироваться на помощь в июле
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В июле 2024 года некоторые граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь от УВКБ ООН. Сейчас такая возможность доступна в Николаеве.

Об этом сообщается в материалах организации.

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Финансовая помощь предоставляется в Николаеве только для некоторых категорий граждан. А именно:

  • лицам со статусом ВПЛ, которые переехали за последние полгода;
  • украинцам, вернувшимся на родину после того, как покинули собственные дома и уехали за границу;
  • гражданам, вернувшимся на постоянное место жительства после того, как покинули жилье и переместились в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

Необходимо соответствовать нескольким критериям уязвимости:

  • семья с одним из родителей, имеющая одного и более несовершеннолетних детей/проживающих вместе с лицами в возрасте от 55 лет;
  • возглавляет семью одинокий (несколько одиноких) гражданин пожилого возраста от 55 лет или пожилое лицо с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;
  • в составе семьи один или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность;
  • размер месячного дохода на одного члена семьи не превышает 5,4 тыс. грн.

Помощь рассчитана для лиц, не получавших финансовую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости.

Сумма помощи и как оформить

Как отмечается, общий размер пособия на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Для записи в очередь для регистрации нужно подавать по предварительной записи онлайн-заявки.

Необходимы следующие документы:

  • паспорт гражданин, ID-карта/другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (если есть);
  • банковская карта;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (если есть);
  • удостоверение/медицинская справка, если у человека есть инвалидность или хроническое заболевание (при наличии).

Принимают заявки по адресу офиса:

  • г. Николаев, ул. Садовая, 25а;
  • с понедельника по пятницу (09:00 — 17:00).

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство социальной политики сообщило о возможности получения единовременной денежной помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.

Также мы писали, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.

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