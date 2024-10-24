Финансовая помощь от NRC — кто из украинцев получит деньги в октябре

Денежная помощь от норвежских благотворителей — кто получит средства в октябре
До конца октября 2024 года Норвежский совет по делам беженцев (NRC) выплатит средства гражданам, подавшим заявки на получение многоцелевой денежной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба NRC в Facebook.
Кто получит помощь от NRC в октябре
Программа денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев предназначена для лиц, наиболее пострадавших от агрессии России. Ее предоставляют в виде денежных выплат на покрытие всевозможных потребностей (продукты, образование, медицинская помощь, жилье).
Речь идет о наиболее уязвимых категориях лиц:
- граждане, проживающие в зоне боевых действий;
- граждане, пострадавшие от недавних событий в Украине;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые покидали собственные дома.
Важный критерий — семья проживает в Украине. При этом даже если человек раньше получал денежную помощь от NRC, то все равно имел право подать заявку на дополнительную финпомощь.
Особенности обработки заявлений
В организации отметили, что в рамках подачи заявок на денежную помощь
из-за особенностей системы в короткий промежуток времени было отправлено много обновленных статусов заявок, что привело к большому количеству полученных отказов. Там объяснили, что это не ошибка, а результат технических особенностей обработки заявок. Проверить статус заявки можно по ссылке.
"Обращаем ваше внимание: после отказа все ваши данные удаляются из системы дедупликации. Это значит, что вы можете беспрепятственно обращаться за помощью в другие организации", — сообщили благотворители.
Для получения дополнительной информации, в NRC советуют:
- воспользоваться мессенджером в Facebook;
- позвонить по телефону на горячую линию по номеру: 0 800 302 007;
- написать письмо по электронному адресу: ua.info@nrc.no;
- Viber: NRC Украина.
Что еще стоит знать
Напомним, в октябре 2024 года проживающие в Запорожье граждане могут рассчитывать на получение денежной помощи. Средства предоставят малоимущим от UNHCR Ukraine.
Также мы писали, что граждане могут получить помощь от благотворительного фонда "Рокада". В частности, в поддержку могут рассчитывать внутренние переселенцы.
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