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Денежная помощь от норвежских благотворителей — кто получит средства в октябре

24 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь от NRC — кто из украинцев получит деньги в октябре
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

До конца октября 2024 года Норвежский совет по делам беженцев (NRC) выплатит средства гражданам, подавшим заявки на получение многоцелевой денежной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба NRC в Facebook.

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Кто получит помощь от NRC в октябре

Программа денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев предназначена для лиц, наиболее пострадавших от агрессии России. Ее предоставляют в виде денежных выплат на покрытие всевозможных потребностей (продукты, образование, медицинская помощь, жилье).

Речь идет о наиболее уязвимых категориях лиц:

  • граждане, проживающие в зоне боевых действий;
  • граждане, пострадавшие от недавних событий в Украине;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые покидали собственные дома.

Важный критерий — семья проживает в Украине. При этом даже если человек раньше получал денежную помощь от NRC, то все равно имел право подать заявку на дополнительную финпомощь.

Особенности обработки заявлений

В организации отметили, что в рамках подачи заявок на денежную помощь
из-за особенностей системы в короткий промежуток времени было отправлено много обновленных статусов заявок, что привело к большому количеству полученных отказов. Там объяснили, что это не ошибка, а результат технических особенностей обработки заявок. Проверить статус заявки можно по ссылке.

"Обращаем ваше внимание: после отказа все ваши данные удаляются из системы дедупликации. Это значит, что вы можете беспрепятственно обращаться за помощью в другие организации", — сообщили благотворители.

Для получения дополнительной информации, в NRC советуют:

  • воспользоваться мессенджером в Facebook;
  • позвонить по телефону на горячую линию по номеру: 0 800 302 007;
  • написать письмо по электронному адресу: ua.info@nrc.no;
  • Viber: NRC Украина.

 

допомога українцям
Источник: NRC в Facebook

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года проживающие в Запорожье граждане могут рассчитывать на получение денежной помощи. Средства предоставят малоимущим от UNHCR Ukraine.

Также мы писали, что граждане могут получить помощь от благотворительного фонда "Рокада". В частности, в поддержку могут рассчитывать внутренние переселенцы.

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