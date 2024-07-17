Выплаты до 54 тыс. грн — пострадавшие от обстрела РФ получат помощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве социальной политики сообщили о возможности получения единовременного денежного пособия от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.

Об этом проинформировали в пресс-службе Минсоцполитики.

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В результате очередной атаки России по гражданским объектам страны была повреждена Национальная детская специализированная больница Охматдет в Киеве. От удара погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.

В связи с этим для семей с детьми, получивших травмы Минсоцполитики при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) обеспечит выплату материальной помощи в размере 10,8 тыс. грн на одного человека.

Согласно правительственному решению, в первую очередь, соответствующую помощь окажут семьям с детьми, которые лечились в Охматдете на момент атаки. Кроме того, выплаты получат семьи с детьми работников частного медучреждения, на которое также была совершена атака.

Сколько именно семей получит материальную помощь, пока неизвестно. В то же время, максимальная выплата на семью составит 54 тыс. грн, то есть помощь предусмотрена не более чем для пяти человек.

В ведомстве отмечают, что в случае прохождения лечения ребенка в НДСЛ Охматдет на момент обстрела 8 июля и получения травм необходимо обратиться за выплатой. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии — 0 800 600 017.

Звонки принимают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в сб. с 9:00 до 18:00, вс — выходной. Все звонки — бесплатные.

"Поддержка реализуется в рамках совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) относительно дополнительных мер по социальной поддержке семей с детьми, нуждающимся в помощи для преодоления последствий вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине доступно новое денежное пособие для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.

Также мы писали, что государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тысяч гривен.