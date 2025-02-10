Выплаты от Эстонии — кто получит денежную помощь в 10,8 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Часть украинцев сможет зарегистрироваться на получение многоцелевой финансовой помощи от Эстонского совета по делам беженцев в феврале 2025 года. В рамках программы можно получить по 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Эстонского совета по делам беженцев.

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Многоцелевую денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев предоставляют наиболее уязвимым категориям граждан для покрытия базовых потребностей, в частности на продукты питания и гигиенические средства. Выплаты будут доступны домохозяйствам нескольких приоритетных районов Запорожской области с низким уровнем дохода и которые на момент обращения проживают в опасных регионах.

Многоцелевую денежную помощь предоставят на основании индивидуальной оценки домохозяйств с учетом различных социально-экономических критериев и критериев уязвимости.

К приоритетным уязвимым группам относятся такие семьи:

где есть дети, а возглавляет семью одинокая мать/одинокий отец;

где женщина является единственным кормильцем;

семьи с беременными женщинами;

где есть трое и более детей до 18 лет;

семьи, имеющие детей до двух лет;

есть лица с инвалидностью первой или второй группы;

семьи, где есть лица, которые имеют тяжелые заболевания/требуют дорогостоящего лечения;

семьи, состоящие из лиц пожилого возраста (от 60 лет);

у кого полностью или частично разрушено жилье;

семьи, члены которых были ранены или погибли из-за активных боевых действий.

"Все уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами. Наличие категории является необходимым условием для участия в программе, но не является гарантией получения денежной помощи", — отмечается в сообщении.

Размер помощи и как оформить

Размер многоцелевой денежной помощи установлен на уровне 3,6 тыс. грн в месяц на одного члена домохозяйства в течение трех месяцев.

16 февраля откроют онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь для жителей приоритетных районов Запорожской области по ссылке.

"После подачи запроса команда Эстонского совета по делам беженцев рассмотрит информацию и примет решение в течение трех недель. Вы получите сообщение о результатах рассмотрения вашего запроса на электронный адрес, указанный в запросе", — добавили организаторы.

Также мы писали, что украинские граждане могут получить денежные компенсации за электроотопление от БФ "Каритас Чернигов". Выплаты могут оформить жители Черниговщины.

Кроме того, рассказывали об открытии регистрации на помощь для тех, кто пострадал от агрессии РФ. Выплаты можно оформить для детей до 40 тыс. гривен.