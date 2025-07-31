Выплаты от Eleos-Ukraine — кто из украинцев может получить денежную помощь

Денежная помощь от Eleos-Ukraine — кто может получить выплаты
Жители прифронтовых районов Донецкой области могут получить денежную помощь. Открыта регистрация на предоставление выплат от общественной организации "Элеос-Украина" (Eleos-Ukraine).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Что предусматривает программа от Элеос-Украина
Как отмечается, речь идет о проекте ASB Ukraine "Оказание экстренной помощи людям, пострадавшим от конфликта, в прифронтовых районах Харьковской и Донецкой областей и ВПЛ, проживающих в центральных регионах (Хмельницкая и Винницкая области) Украины".
Его реализуют при финансовой поддержке Actiom Deutschland Hilft, внедряется сетью Элеос-Украина.
В этот раз целью программы является предоставление денежной помощи для 800 наиболее уязвимых бенефициаров в прифронтовых громадах Донетчины.
Как подать заявку на оформление денежной помощи
Регистрация на финансовую помощь состоится после заполнения анкеты.
"После того, как мы соберем необходимое количество клиентов (800 человек) форма будет закрыта", — сообщают организаторы.
Позже гражданам позвонят, чтобы провести регистрацию и собрать больше данных и фото документов:
- первую, вторую, третью страницу паспорта;
- фото справки идентификационного кода;
- актуальной прописки;
- справки ВПЛ в пределах Донецкой области;
- справки об инвалидности, справок с ИНН всех членов семьи;
- справки с номером карты с цифровой или мокрой печатью.
После телефонной регистрации по коду ИНН проверят, не получал ли гражданин уже денежные выплаты от других организаций в последние месяцы. Если окажется, что не получал, то тогда поступит денежная помощь.
Ранее мы писали, что жители трех областей могут подать заявки на участие в проекте международной помощи. Речь идет о грантовых выплатах в размере 1 тыс. долларов.
Также мы рассказывали, что гуманитарная организация "Acted Ukraine" оказывает поддержку тем, кто пострадал от агрессии России. Выплаты доступны в Запорожском, Харьковском и Херсонском регионе.
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