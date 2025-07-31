Выплаты от Eleos-Ukraine — кто из украинцев может получить денежную помощь

Человек держит гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители прифронтовых районов Донецкой области могут получить денежную помощь. Открыта регистрация на предоставление выплат от общественной организации "Элеос-Украина" (Eleos-Ukraine).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Что предусматривает программа от Элеос-Украина

Как отмечается, речь идет о проекте ASB Ukraine "Оказание экстренной помощи людям, пострадавшим от конфликта, в прифронтовых районах Харьковской и Донецкой областей и ВПЛ, проживающих в центральных регионах (Хмельницкая и Винницкая области) Украины".

Его реализуют при финансовой поддержке Actiom Deutschland Hilft, внедряется сетью Элеос-Украина.

В этот раз целью программы является предоставление денежной помощи для 800 наиболее уязвимых бенефициаров в прифронтовых громадах Донетчины.

Логотип. Источник: ОО "Элеос-Украина"

Как подать заявку на оформление денежной помощи

Регистрация на финансовую помощь состоится после заполнения анкеты.

"После того, как мы соберем необходимое количество клиентов (800 человек) форма будет закрыта", — сообщают организаторы.

Позже гражданам позвонят, чтобы провести регистрацию и собрать больше данных и фото документов:

первую, вторую, третью страницу паспорта;

фото справки идентификационного кода;

актуальной прописки;

справки ВПЛ в пределах Донецкой области;

справки об инвалидности, справок с ИНН всех членов семьи;

справки с номером карты с цифровой или мокрой печатью.

После телефонной регистрации по коду ИНН проверят, не получал ли гражданин уже денежные выплаты от других организаций в последние месяцы. Если окажется, что не получал, то тогда поступит денежная помощь.

Ранее мы писали, что жители трех областей могут подать заявки на участие в проекте международной помощи. Речь идет о грантовых выплатах в размере 1 тыс. долларов.

Также мы рассказывали, что гуманитарная организация "Acted Ukraine" оказывает поддержку тем, кто пострадал от агрессии России. Выплаты доступны в Запорожском, Харьковском и Херсонском регионе.