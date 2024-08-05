Помощь от благотворительной организации Depaul — кто и где может получить 10,8 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане могут оформить финансовую помощь от Благотворительной организации Depaul Украина. Она доступна только для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом говорится в сообщении организации "Depaul Украина".

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Кто может получить помощь от "Depaul Украина"

Как отмечают благотворители, денежная помощь доступна внутренне перемещенным лицам в Киеве и области.

"Depaul Украина продолжает заботиться и поддерживать тех, кто был вынужден бежать от войны. С самого начала полномасштабного вторжения мы поддерживаем украинцев, которые потеряли свои дома, были вынуждены бежать из своих родных городов и сейчас остро нуждаются в помощи", — говорится в сообщении.

На выплаты могут претендовать граждане, подпадающие под следующие условия:

внутренне перемещенные лица, переехавшие в Киев и область;

семьи, имеющие несовершеннолетних детей (срок справки переселенца до 90 дней);

лица со сроком справки ВПЛ до 30 дней;

граждане, не получавшие денежную помощь от других благотворительных фондов.

Размер финансовой помощи и как зарегистрироваться

Украинцам организация гарантирует денежные выплаты в течение трех месяцев в размере 3,6 тыс. грн. То есть всего один человек может получить 10,8 тыс. грн.

Подавать заявки можно, заполнив форму по следующей ссылке.

Как отмечают благотворители, если человек не отвечает хотя бы одному из пунктов, нет смысла подавать заявку. Там объясняют, что проверка занимает время, которое могут использовать, чтобы ускорить выдачу финпомощи.

Регистрацию закроют — как только наберут необходимое количество анкет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.

Также мы писали, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.