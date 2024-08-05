Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Денежная помощь от Depaul — украинцы могут получить 10,8 тыс. грн arrow

Денежная помощь от Depaul — украинцы могут получить 10,8 тыс. грн

5 августа 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от благотворительной организации Depaul — кто и где может получить 10,8 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские граждане могут оформить финансовую помощь от Благотворительной организации Depaul Украина. Она доступна только для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом говорится в сообщении организации "Depaul Украина".

Читайте также:

Кто может получить помощь от "Depaul Украина"

Как отмечают благотворители, денежная помощь доступна внутренне перемещенным лицам в Киеве и области.

"Depaul Украина продолжает заботиться и поддерживать тех, кто был вынужден бежать от войны. С самого начала полномасштабного вторжения мы поддерживаем украинцев, которые потеряли свои дома, были вынуждены бежать из своих родных городов и сейчас остро нуждаются в помощи", — говорится в сообщении.

На выплаты могут претендовать граждане, подпадающие под следующие условия:

  • внутренне перемещенные лица, переехавшие в Киев и область;
  • семьи, имеющие несовершеннолетних детей (срок справки переселенца до 90 дней);
  • лица со сроком справки ВПЛ до 30 дней;
  • граждане, не получавшие денежную помощь от других благотворительных фондов.

Размер финансовой помощи и как зарегистрироваться

Украинцам организация гарантирует денежные выплаты в течение трех месяцев в размере 3,6 тыс. грн. То есть всего один человек может получить 10,8 тыс. грн.

Подавать заявки можно, заполнив форму по следующей ссылке.

Как отмечают благотворители, если человек не отвечает хотя бы одному из пунктов, нет смысла подавать заявку. Там объясняют, что проверка занимает время, которое могут использовать, чтобы ускорить выдачу финпомощи.

Регистрацию закроют — как только наберут необходимое количество анкет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.

Также мы писали, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.

выплаты финансовая помощь переселенцы материальная помощь ВПЛ соцвыплаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:25 Курс биткоина рекордно упал с 2021 года — сколько стоит криптовалюта

11:24 Пробки на КПП и выезд заграницу — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня

11:20 В Киеве мужчина начал конфликт с незнакомцами и украл деньги — что известно

11:18 В Украине разоблачили масштабную сеть ФСБ, которая готовила удары России по шести областям

11:17 Повестка по почте — при каких условиях она будет считаться врученной

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

11:09 Усс призналась, почему ее удивил выход в четвертьфинал Олимпийских игр

11:00 Денежная помощь от Depaul — украинцы могут получить 10,8 тыс. грн

10:53 Поджоги не прекращаются — в Одессе снова горел автомобиль

10:46 Армия России нанесла удары по Сумской области — какое оружие использовали оккупанты

11:25 Курс биткоина рекордно упал с 2021 года — сколько стоит криптовалюта

11:24 Пробки на КПП и выезд заграницу — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня

11:20 В Киеве мужчина начал конфликт с незнакомцами и украл деньги — что известно

11:18 В Украине разоблачили масштабную сеть ФСБ, которая готовила удары России по шести областям

11:17 Повестка по почте — при каких условиях она будет считаться врученной

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:09 Усс призналась, почему ее удивил выход в четвертьфинал Олимпийских игр

11:00 Денежная помощь от Depaul — украинцы могут получить 10,8 тыс. грн

10:53 Поджоги не прекращаются — в Одессе снова горел автомобиль

10:46 Армия России нанесла удары по Сумской области — какое оружие использовали оккупанты

10:32 Суркис объяснил, какие последствия принесет победа Магучих на Олимпиаде

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине