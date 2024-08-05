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Грошова допомога від Depaul — українці можуть отримати 10,8 тис. грн

5 серпня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога від благодійної організації Depaul — хто і де може отримати 10,8 тис. грн
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські громадяни можуть оформити фінансову допомогу від Благодійної організації "Depaul Україна". Вона доступна тільки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться у повідомленні організації "Depaul Україна".

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Хто може отримати допомогу від "Depaul Україна"

Як зазначають благодійники, грошова допомога доступна для внутрішньо переміщених осіб у Києві та області.

"Depaul Україна продовжує піклуватися та підтримувати тих, хто був змушений тікати від війни. Від самого початку повномасштабного вторгнення ми підтримуємо українців, які втратили свої будинки, були вимушені тікати зі своїх рідних міст і зараз гостро потребують допомоги", — йдеться у повідомленні.

На виплати можуть претендувати громадяни, які підпадають під наступні умови:

  • внутрішньо переміщені особи, які переїхали у Київ та область;
  • родини, які мають неповнолітніх дітей (термін довідки переселенця до 90 днів);
  • особи з терміном довідки ВПО до 30 днів;
  • громадяни, які не отримували грошову допомогу від інших благодійних фондів.

Розмір фінансової допомоги та як зареєструватися

Українцям організація гарантує грошові виплати протягом трьох місяців у розмірі 3,6 тис. грн. Тобто загалом одна людина може отримати 10,8 тис. грн.

Подавати заявки можна, заповнивши форму, за наступним посиланням.

Як зазначають благодійники, якщо людина не відповідає хоча б одному з пунктів — немає сенсу подавати заявку. Там пояснюють, що перевірка забирає час, який можуть використати, щоб пришвидшити видачу фіндопомоги.

Реєстрацію закриють — тільки-но наберуть необхідну кількість анкет.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяким громадянам доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів.

Також ми писали, що в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.

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11:35 Холіфілд назвав Усика єдиним боксером, кого йому було б складно перемогти

11:34 На кордоні Польщі з Україною ускладниться рух — у чому причина

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11:20 У Києві чоловік розпочав конфлікт з незнайомцями та вкрав гроші — що відомо

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