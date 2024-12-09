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Денежная помощь в 10,8 тыс. грн — где можно подать заявку

9 декабря 2024 11:08
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от ООН — где принимают заявки на помощь в 10,8 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Днепре. Принимать заявки будут до 13 декабря 2024 года.

Об этом сообщает UNHCR в Telegram.

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев оказывает денежную помощь уязвимым категориям граждан. А именно:

  • внутренним переселенцам;
  • людям, которые на время выезжали за пределы страны, однако вернулись домой.

Нужно иметь один из следующих критериев уязвимости:

  • в семье есть только отец или мать и дети;
  • есть только пожилые люди, которым более 55 лет;
  • есть лица, которым за 55 лет, и при этом воспитывают малолетних детей;
  • есть граждане с инвалидностью/тяжелыми болезнями, требующие ухода;
  • доход на одного человека не выше 5,4 тыс. грн.

Денежную помощь уязвимым категориям граждан оказывают
в размере 3,6 тыс. грн (на одного гражданина). Будут финансировать в течение трех месяцев.

Где можно получить помощь

По словам организаторов, регистрация в пункте сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН продлится до 13 декабря (включительно), однако будет закрыта в следующие даты: 9, 11 декабря. Обращаться можно по адресу: Днепр, площадь Соборная, 7-Б.

"С 16.12.2024 по 27.12.2024 пункт будет работать только в режиме консультаций (без регистраций). Пожалуйста, учтите эти изменения при планировании своих визитов", — говорится в сообщении.

 

помощь
Объявление. Источник: УВКБ ООН

Напомним, украинцы могут получить 1 тыс. гривен в рамках программы "єПідтримка" на оплату товаров и услуг украинского производства. Известно, как это сделать пожилым людям.

Также мы писали, что в Украине некоторые семьи могут рассчитывать на помощь от "Каритас Германия". Выплаты будут предоставлены в рамках проекта Basic Needs 2023-2024.

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