Виплати від ООН — де приймають заявки на допомогу у 10,8 тис. грн

Грошова допомога в 10,8 тис. грн — де можна подати заявку
Деякі громадяни можуть зареєструватися на грошову допомогу від Агенції ООН у справах біженців у Дніпрі. Прийматимуть заявки до 13 грудня 2024 року.
Про це інформує UNHCR у Telegram.
Які умови надання допомоги від ООН
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає грошову допомогу вразливим категоріям громадян. А саме:
- внутрішнім переселенцям;
- людям, які на деякий час виїздили за межі країни, проте повернулися додому.
Потрібно мати один з таких критеріїв вразливості:
- у родині є лише батько чи мати та неповнолітні діти;
- є лише люди похилого віку, яким більш ніж 55 років;
- є особи, яким за 55 років, і при цьому виховують малолітніх дітей;
- є громадяни з інвалідністю/важкими хворобами, які вимагають догляду;
- дохід на одну особу не вищий за 5,4 тис. грн.
Грошову допомогу вразливим категоріям громадян надають
у розмірі 3,6 тис. грн (на одного громадянина). Фінансуватимуть упродовж трьох місяців.
Де можна отримати допомогу
За словами організаторів, реєстрація в пункті збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН триватиме до 13 грудня (включно), проте буде зачинений у такі дати: 9, 11 грудня. Звертатися можна за адресою м. Дніпро, площа Соборна 7-Б.
"З 16.12.2024 по 27.12.2024 пункт працюватиме тільки в режимі консультатцій (без реєстрацій). Будь ласка, врахуйте ці зміни під час планування своїх візитів", — йдеться у повідомленні.
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