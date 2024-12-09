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Грошова допомога в 10,8 тис. грн — де можна подати заявку

9 грудня 2024 11:08
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від ООН — де приймають заявки на допомогу у 10,8 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі громадяни можуть зареєструватися на грошову допомогу від Агенції ООН у справах біженців у Дніпрі. Прийматимуть заявки до 13 грудня 2024 року.

Про це інформує UNHCR у Telegram.

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Які умови надання допомоги від ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає грошову допомогу вразливим категоріям громадян. А саме:

  • внутрішнім переселенцям;
  • людям, які на деякий час виїздили за межі країни, проте повернулися додому.

Потрібно мати один з таких критеріїв вразливості:

  • у родині є лише батько чи мати та неповнолітні діти;
  • є лише люди похилого віку, яким більш ніж 55 років;
  • є особи, яким за 55 років, і при цьому виховують малолітніх дітей;
  • є громадяни з інвалідністю/важкими хворобами, які вимагають догляду;
  • дохід на одну особу не вищий за 5,4 тис. грн.

Грошову допомогу вразливим категоріям громадян надають
у розмірі 3,6 тис. грн (на одного громадянина). Фінансуватимуть упродовж трьох місяців.

Де можна отримати допомогу

За словами організаторів, реєстрація в пункті збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН триватиме до 13 грудня (включно), проте буде зачинений у такі дати: 9, 11 грудня. Звертатися можна за адресою м. Дніпро, площа Соборна 7-Б.

"З 16.12.2024 по 27.12.2024 пункт працюватиме тільки в режимі консультатцій (без реєстрацій). Будь ласка, врахуйте ці зміни під час планування своїх візитів", — йдеться у повідомленні.

 

допомога
Оголошення. Джерело: УВКБ ООН

Нагадаємо, українці можуть отримати 1 тис. гривень в рамках програми "єПідтримка" на оплату товарів та послуг українського виробництва. Відомо, як це зробити особам похилого віку.

Також ми писали, що в Україні деякі родини можуть розраховувати на допомогу від "Карітас Німеччина". Виплати нададуть в межах проєкту Basic Needs 2023-2024.

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