Выплаты в 10,8 тыс. грн — где открылась регистрация на помощь от УВКБ ООН

В августе 2025 года программа помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) работает в ряде регионов. В частности, на текущей неделе подать заявки на выплату финпомощи в 10,8 тыс. грн можно будет в трех городах и населенных пунктах Сумской области.

Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram.

Кто сможет получить денежную помощь от УВКБ ООН

Регистрация на финпомощь в рамках программы будет доступна, в частности, в городе Ромны Сумской области. Организация выплатит помощь тем, кому пришлось переезжать из-за российской агрессии. Каждому члену семьи предусмотрена выплата в размере 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн за три месяца).

Будут принимать заявки на финпомощь от двух категорий граждан, если до этого не имели аналогичной поддержки от других фондов за прошедшие три месяца:

от переселенцев, которым пришлось или выезжать из дома, или возвращаться домой после выезда (не более чем полгода назад);

от граждан, которые вернулись из-за границы после выезда в начале полномасштабного вторжения РФ.

Приоритетно средства выплатят переселенцам и беженцам без вышеуказанных требований по срокам перемещения при наличии таких категорий уязвимости:

семья состоит только из матери или отца, которые воспитывают несовершеннолетних детей или имеют пожилых людей (от 55 лет);

домохозяйство состоит только из лиц пожилого возраста, которые воспитывают детей до 18 лет;

семья имеет лиц с тяжелыми болезнями или инвалидностью.

Также важно, чтобы ежемесячный доход семьи на одного человека был ниже 5,4 тыс. грн.

Правила регистрации на денежную помощь

Финпомощь от УВКБ ООН будет доступна в г. Ромны по адресу: площадь Соборная, 13. Регистрация во вторник, 12 августа, состоится по предварительной записи (часы работы: 11:00-15:00).

"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38. Часы работы пункта сбора данных в г.Сумы — будние дни с 9:00 до 16:00", — говорится в сообщении.

Также в течение недели запланированы выезды мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в г. Бурынь и с. Великий Выстороп Сумской области.

