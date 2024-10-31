Деньги за трудоустройство — кто может получить помощь и где именно

Денежная помощь более 14 тысяч — кто может получить
В некоторых областях Украины стартовал новый проект от благотворительной организации "Каритас" под названием REMARKET. Его цель – восстановление и расширение возможностей через доступ к рынку труда и устойчивые экономические преобразования. В рамках этого проекта разные категории украинцев могут получить финансовую поддержку за трудоустройство.
Об этом рассказывает прессслужба БО "Каритас".
Подробнее о выплатах за трудоустройство
Одним из ключевых направлений проекта является инициатива "Деньги за трудоустройство", в рамках которой планируется предоставить финансовую поддержку 500 участникам по всей Украине в течение трех месяцев. Сумма выплаты за каждый месяц составит 14 340 гривен.
Проект будет реализован в следующих областях:
- Львовской;
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Хмельницкий;
- Ивано-Франковский.
Кто имеет право на помощь
В новом проекте могут принять участие следующие категории:
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- Местные жители, прямо или косвенно пострадавшие от войны;
- Репатрианты;
- Ветераны.
Важным условием для участия в проекте является соответствие одной из следующих категорий уязвимости:
- Хозяйства с одной головой, в том числе возглавляемые женщинами;
- домохозяйства, в которых есть лица с инвалидностью или тяжелым или хроническим заболеванием;
- Молодежь без опыта работы;
- Лица в возрасте 50+;
- Лица с низким уровнем дохода;
- Многодетные семьи;
- Домохозяйства с беременной женщиной или матерью с ребенком до трех лет.
Для участия в новом проекте ВПЛ и представителям других категорий граждан необходимо заполнить специальную форму по ссылке.
Что еще нужно знать
Напомним, в ноябре 2024 года выплаты для ВПЛ продолжат для большинства автоматически. Некоторым переселенцам нужно писать новое заявление в помощь, а кто может потерять право на выплаты.
Также мы писали, что Министерство соцполитики и Министерство цифровой трансформации готовят совместный экспериментальный проект по оказанию базовой соцпомощи. Выплату в 4,5 тыс. грн смогут оформить уязвимые категории граждан.
Читайте Новини.LIVE!