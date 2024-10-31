Деньги за трудоустройство — кто может получить помощь и где именно

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В некоторых областях Украины стартовал новый проект от благотворительной организации "Каритас" под названием REMARKET. Его цель – восстановление и расширение возможностей через доступ к рынку труда и устойчивые экономические преобразования. В рамках этого проекта разные категории украинцев могут получить финансовую поддержку за трудоустройство.

Об этом рассказывает прессслужба БО "Каритас".

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Подробнее о выплатах за трудоустройство

Одним из ключевых направлений проекта является инициатива "Деньги за трудоустройство", в рамках которой планируется предоставить финансовую поддержку 500 участникам по всей Украине в течение трех месяцев. Сумма выплаты за каждый месяц составит 14 340 гривен.

Проект будет реализован в следующих областях:

Львовской;

Одесской;

Днепропетровской;

Хмельницкий;

Ивано-Франковский.

Кто имеет право на помощь

В новом проекте могут принять участие следующие категории:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

Местные жители, прямо или косвенно пострадавшие от войны;

Репатрианты;

Ветераны.

Важным условием для участия в проекте является соответствие одной из следующих категорий уязвимости:

Хозяйства с одной головой, в том числе возглавляемые женщинами;

домохозяйства, в которых есть лица с инвалидностью или тяжелым или хроническим заболеванием;

Молодежь без опыта работы;

Лица в возрасте 50+;

Лица с низким уровнем дохода;

Многодетные семьи;

Домохозяйства с беременной женщиной или матерью с ребенком до трех лет.

Для участия в новом проекте ВПЛ и представителям других категорий граждан необходимо заполнить специальную форму по ссылке.

Что еще нужно знать

Напомним, в ноябре 2024 года выплаты для ВПЛ продолжат для большинства автоматически. Некоторым переселенцам нужно писать новое заявление в помощь, а кто может потерять право на выплаты.

Также мы писали, что Министерство соцполитики и Министерство цифровой трансформации готовят совместный экспериментальный проект по оказанию базовой соцпомощи. Выплату в 4,5 тыс. грн смогут оформить уязвимые категории граждан.