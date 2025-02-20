Выплата 30 тыс. грн — где и кому доступна финпомощь в феврале

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым гражданам в феврале 2025 года будут доступны несколько видов финансовой помощи. Средства предоставит городской совет Николаева для тех, кто пострадал в результате российской агрессии.

Соответствующее решение принял горсовет.

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Подробнее о единовременной материальной помощи

Согласно решению горсовета, гражданам предоставят возможность оформления единовременной материальной помощи в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Соответствующую финподдержку будут предоставлять только один раз в год. Ее размер может достигать до десяти прожиточных минимумов, в зависимости от конкретных обстоятельств.

"Изменения касаются гражданских, погибших или получивших ранения в результате обстрелов на территории города", — говорится в решении.

Кто и какие суммы сможет получить в Николаеве

Помощь предусмотрена для пациентов с длительным лечением. Таким гражданам выплатят до двух прожиточных минимумов.

Также выплаты доступны лицам, перенесшим хирургические операции — до трех прожиточных минимумов.

Больным онкологией и тем, кто нуждается в имплантах — до пяти прожиточных минимумов.

Другим гражданам, которые попали в сложные жизненные обстоятельства — до десяти прожиточных минимумов

Также существуют такие категории выплат:

для семей погибших от обстрелов в Николаеве — 30 тыс. гривен;

для раненых от обстрелов на лечение — до 20 тыс. гривен;

для семей детей, погибших из-за агрессии РФ за одного ребенка — 100 тыс. гривен;

для военных-орденоносцев на топливо для авто — 30 тыс. гривен разово за год.

Для того чтобы оформить выплаты, надо подать заявление и документы с подтверждением вышеуказанных фактов.

Все горожане, которые нуждаются в соответствующей поддержке, должны обратиться в горсовет за подробной информацией.

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