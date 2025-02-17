Выплаты от УВКБ ООН — где предоставляют денежную помощь в феврале

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи от УВКБ ООН. Мобильная группа по сбору заявок будет работать в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН.

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Кто сможет получить финпомощь

Получить финподдержку граждане смогут в селе Камыши Сумской области. Выплаты доступны следующим категориям населения:

гражданам со статусом внутренне перемещенного лица, которые переехали в течение последних шести месяцев;

украинцам, которые вернулись в Украину, после того, как перемещались за границу или в другой регион.

Нужно соответствовать следующим критериям уязвимости:

в семье только один из родителей, где один или более детей в возрасте до 18 лет или проживают с людьми, которым больше 55 лет;

семью возглавляет один или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет/пожилой человек воспитывает малолетних детей (до 18 лет);

семья, в составе которой один или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни или инвалидность.

Граждане, которые соответствуют критериям уязвимости, также должны получать низкий доход — менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Выплата рассчитана на лиц, которые не получали финансовую поддержку от УВКБ ООН, других организаций с учетом требований уязвимости.

Какие нужны документы и сумма помощи

Общая сумма помощи на одного человека в семье составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Для того, чтобы подать заявку на помощь, необходимо предоставить оригиналы документов каждого человека домохозяйства:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (если есть);

номер банковской карты для выплаты средств;

медсправки.

Выплаты от УВБК ООН будут доступны 17 февраля в селе Камыши Сумской области.

Запись в очередь возможна по телефону: 063 182 68 38.

Напомним, тем, кто пострадал от российской агрессии, можно получить финпомощь в Херсонском регионе в 2025 году. Размер выплат — 20 тыс. до 50 тыс. гривен.

Также рассказывали, что в Запорожском регионе можно получить финпомощь на лечение травм в 2025 году. В частности, можно оформить выплату в 20 тыс. гривен.