Выплаты от УВКБ ООН — где предоставляют денежную помощь в феврале

Денежная помощь в феврале — где доступны выплаты от УВКБ ООН
Украинцы могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи от УВКБ ООН. Мобильная группа по сбору заявок будет работать в Сумской области.
Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН.
Кто сможет получить финпомощь
Получить финподдержку граждане смогут в селе Камыши Сумской области. Выплаты доступны следующим категориям населения:
- гражданам со статусом внутренне перемещенного лица, которые переехали в течение последних шести месяцев;
- украинцам, которые вернулись в Украину, после того, как перемещались за границу или в другой регион.
Нужно соответствовать следующим критериям уязвимости:
- в семье только один из родителей, где один или более детей в возрасте до 18 лет или проживают с людьми, которым больше 55 лет;
- семью возглавляет один или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет/пожилой человек воспитывает малолетних детей (до 18 лет);
- семья, в составе которой один или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни или инвалидность.
Граждане, которые соответствуют критериям уязвимости, также должны получать низкий доход — менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.
Выплата рассчитана на лиц, которые не получали финансовую поддержку от УВКБ ООН, других организаций с учетом требований уязвимости.
Какие нужны документы и сумма помощи
Общая сумма помощи на одного человека в семье составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).
Для того, чтобы подать заявку на помощь, необходимо предоставить оригиналы документов каждого человека домохозяйства:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- номер банковской карты для выплаты средств;
- медсправки.
Выплаты от УВБК ООН будут доступны 17 февраля в селе Камыши Сумской области.
Запись в очередь возможна по телефону: 063 182 68 38.
Напомним, тем, кто пострадал от российской агрессии, можно получить финпомощь в Херсонском регионе в 2025 году. Размер выплат — 20 тыс. до 50 тыс. гривен.
Также рассказывали, что в Запорожском регионе можно получить финпомощь на лечение травм в 2025 году. В частности, можно оформить выплату в 20 тыс. гривен.
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