Помощь от ООН в ноябре — где можно получить 3,6 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ноябре 2024 года некоторые граждане смогут подать заявки на получение финансовой помощи от УВКБ ООН. Выплаты в 3,6 тыс. гривен на три месяца можно будет оформить в Черкасской области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Сумма денежной помощи и кому доступна

В рамках действия программы УВКБ ООН можно получить 3,6 тыс. грн на одного человека, то есть за три месяца — по 10,8 тыс. грн. Размер выплат для всех одинаков. Такую сумму рассчитают на основе минимальной потребительской корзины, в прошлом году выплаты были меньше — 2,2 тыс. грн.

Финансовую помощь в Черкасской области будут оказывать только некоторым категориям населения: внутренним переселенцам, выехавшим из собственного жилья за последние полгода; гражданам, вернувшимся из-за границы после покидания жилья; лицам, вернувшимся на прежний адрес проживания после перемещения в другие регионы страны после начала полномасштабной войны.

Необходимо иметь хотя бы один из критериев уязвимости:

неполная семья с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком, пожилыми гражданами от 55 лет;

семью возглавляют пожилые люди от 55 лет с несовершеннолетними детьми;

есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).

Граждане, отвечающие критериям уязвимости, должны также отвечать и социально-экономическим требованиям. Так, месячный доход не может быть выше 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Помощь предусмотрена тем лицам, которые еще не получали поддержки от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Как можно оформить выплаты

Пункт приема заявок будет работать с 4 ноября по обычному графику по адресу:

г. Черкассы ул. Благовестная, 227.

При себе нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи, со списком можно ознакомиться по ссылке.

"Вся информация, которую вы предоставите во время регистрации, конфиденциальна и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", — сообщают организаторы.

Что еще стоит знать

Напомним, действует правительственная программа "Ребенок не один", предусматривающая финподдержку семей, временно удерживающих детей, оставленных без родительской опеки. Максимально выплачивают на детей по 3,5 прожиточных минимума.

Также мы писали, что в Винницкой и Днепропетровской областях доступна денежная помощь для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Выплаты от Гуманитарного фонда для Украины (UHF) будут предоставляться в течение шести месяцев.