Финансовая помощь для подготовки к зиме в 21 тыс. грн — когда поступят деньги

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам с прифронтовых территорий, которые отапливают свое жилье дровами и углем, выплатят денежную помощь. Размер пособия может достигать 21 тыс. гривен.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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По данным Минреинтеграции, речь идет об одноразовой выплате в размере 21 тыс. грн на покупку твердого бытового топлива для уязвимых домохозяйств.

Для этого Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделило дополнительные 7 млн долларов, а общий бюджет программы составит 37 млн долларов.

Деньги смогут получить уязвимые домохозяйства из следующих областей:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Луганской;

Донецкой;

Запорожской;

Днепропетровской;

Херсонской;

Николаевской.

Где получить финансовую помощь

Если человек уже получает субсидию или льготу на покупку твердого топлива, то обращаться специально никуда не нужно, ведь Пенсионный фонд уже имеет необходимые данные для зачисления средств на карточный счет получателя.

В случае, если льгота или субсидия не была назначена, необходимо обратиться в фонд в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.

Выплаты гражданам в рамках программы помощи на зимний период будут осуществлены до конца октября 2024 года. Средства должны получить около 20 тысяч домохозяйств, прошедших идентификацию.

Что еще стоит знать

Напомним, проживающим в Полтаве и области доступна регистрация на денежную помощь. Максимальная сумма — 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине некоторые категории граждан могут получить помощь от благотворительной организации "Каритас". В рамках программы можно оформить три вида поддержки на сумму от 2 гривен для подготовки к зиме.