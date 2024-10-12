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Денежная помощь семьям — кто может получить 54 тыс. грн

12 октября 2024 12:24
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Финансовая помощь украинским семьям — как получить выплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине лица, эвакуируемые с опасных прифронтовых территорий, могут претендовать на специальную материальную помощь. Эта программа поддержки дает возможность получить до 54 тысяч гривен на семью.

Об этом говорится на портале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кто может получить выплаты

Программа финансовой помощи для граждан, эвакуировавшихся с определенных прифронтовых территорий, реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Каждый человек может получить помощь в размере 10,8 тысяч гривен. Семьи с максимальным количеством пяти человек могут получить общую сумму до 54 тысяч гривен от этой организации.

Семьи с детьми, проживающими в общинах, где была введена обязательная эвакуация, могут оформить финансовую помощь. К таким регионам относятся:

  • Донецкая область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область.

Основными условиями для получения финансовых выплат является наличие одной или нескольких категорий уязвимости в семье:

  • наличие лиц или несовершеннолетних детей с инвалидностью;
  • Многодетная семья с детьми младше 18 лет;
  • Воспитание детей одним из родителей, который одинок;
  • Семья с несовершеннолетними детьми, имеющая низкий доход.

Для оформления денежной помощи необходимо обратиться в ближайший орган социальной защиты с заявлением на получение соответствующих выплат для семьи.

В Министерстве реинтеграции сообщили, что фонд ЮНИСЕФ выделил эвакуированным семьям около 74 миллионов гривен. За последние четыре месяца выплаты получили 71,4 тысячи человек, среди которых 36,7 тысячи — это дети.

Что еще нужно знать

Напомним, уязвимые категории граждан могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи в течение трех месяцев. Она доступна в рамках программы УВКБ ООН в Александрии Кировоградской области.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут оформить социальные выплаты в размере 6,4 тыс. грн в октябре 2024 года. Речь идет о финансовой помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком.

выплаты ООН финансовая помощь деньги война в Украине

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