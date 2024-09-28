Финансовая помощь пенсионерам от Красного Креста — в каких областях можно получить до 21 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С середины октября Красный Крест запускает программу поддержки населения в девяти областях страны. Подробная информация о льготных категориях, которые смогут получить помощь по этой программе, будет опубликована после 15 октября.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Детальнее о финансовой помощи от Красного Креста

На горячей линии Красного Креста разъяснили, какую помощь могут получить пенсионеры и как ее оформить. Ежемесячно поддержка оказывается разным группам населения. Например, в одном месяце она направляется людям с инвалидностью 1 группы, а в другом — внутренне перемещенным лицам или тем, чье жилье пострадало из-за боевых действий.

Где можно получить выплаты

С середины октября в девяти областях стартует финансовая программа поддержки населения к зимнему периоду.

В список областей, где будет внедрена программа, входят:

Запорожская;

Херсонская;

Сумская;

Донецкая;

Днепропетровская (только Павлоград);

Черниговская;

Харьковская;

Одесская;

Николаевская.

Однако следует отметить, что финансовая помощь будет доступна не во всех населенных пунктах этих областей, а только в отдельных районах. Предпочтение будет отводиться приграничным и прифронтовым общинам и населенным пунктам.

Местные администрации будут отвечать за определение категорий уязвимых групп населения и формирование списков лиц, имеющих право на получение помощи. Красный Крест будет сотрудничать с администрациями, используя эти списки для связи с людьми с целью их регистрации на получение поддержки.

"Зарегистрироваться на информационной линии или в штабе Красного Креста на эту помощь нельзя. Списки будут подаваться автоматически от органов власти конкретной местности", — сказал представитель организации.

Размер помощи

С середины октября запланированы выплаты денежного пособия в размере от 11 600 до 21 000 гривен. Размер помощи зависит от количества членов семьи и их категории уязвимости. Подробная информация будет известна ближе к 15 октября.

Также отмечено, что поддержка может предоставляться как в виде денежных переводов на банковские карты, так и в форме помощи конкретными товарами.

Что еще нужно знать

Напомним, уязвимые категории граждан, проживающих в Киевской области могут получить многоцелевую финансовую помощь от УВКБ ООН. В частности, регистрация на выплаты в сентябре и октябре 2024 года будет доступна в Ирпене.

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