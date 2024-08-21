Выплаты лицам с инвалидностью — на какие суммы можно рассчитывать в 2024 году

Человек на инвалидном кресле. Фото: armyinform

В 2024 году государство продолжает финансово поддерживать лиц с инвалидностью. Известно, на какие суммы социального пособия может рассчитывать такая категория лиц.

Об этом рассказали в Минсоцполитики.

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В этом году размер выплат для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью следующий:

лица с инвалидностью с детства первой группы подгруппы А с надбавкой по уходу — 8,044 тыс. гривен;

лица с инвалидностью с детства первой группы подгруппы Б с надбавкой по уходу — 4,722 тыс. гривен;

одинокие лица с инвалидностью с детства второй группы, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) нуждаются в постоянном постороннем уходе с доплатой на уход - 3,659 тыс. гривен;

лица с инвалидностью с детства второй группы — 2,361 тыс. гривен;

лица с инвалидностью с детства третьей группы — 2,361 тыс. гривен;

одинокие лица с инвалидностью с детства третьей группы, по заключению Медико-социальной экспертной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе с доплатой на уход — 3,187 тыс. гривен;

дети с инвалидностью подгруппы А до шести лет с доплатой по уходу — 6,778 тыс. гривен;

дети с инвалидностью до 18 лет — 2,361 тыс. гривен;

дети с инвалидностью до шести лет с доплатой по уходу — 2,934 тыс. гривен;

дети с инвалидностью от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 3,25 тыс. гривен;

дети с инвалидностью подгруппы А от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 8,044 тыс. гривен;

дети с инвалидностью до 18 лет, заболевание которых связано с аварией на Чернобыльской АЭС — 2,479 тыс. гривен;

дети с инвалидностью до шести лет, заболевание которых связано с аварией на ЧАЭС с доплатой по уходу — 3,76 тыс. гривен;

дети с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с аварией Чернобыльской АЭС до шести лет с доплатой по уходу — 7,605 тыс. гривен;

дети с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с аварией на Чернобыльской АЭС от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 8,871 тыс. гривен;

дети с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской аварией от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 4,077 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, у украинцев, у которых есть дети, могут воспользоваться программой "єОздоровлення" и получить 16 тыс. гривен для приобретения путевки. В 2024 году география заведений, где родители имеют возможность купить путевки, расширилась.

Также мы писали, что в Украине действуют программы разовой денежной помощи для поддержки ветеранов, жертв нацистских преследований и граждан с особыми заслугами. В 2024 году по-прежнему планируется выплата этого пособия ко Дню Независимости Украины.