Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Денежная помощь лицам с инвалидностью — какие суммы в 2024 году arrow

Денежная помощь лицам с инвалидностью — какие суммы в 2024 году

21 августа 2024 13:08
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты лицам с инвалидностью — на какие суммы можно рассчитывать в 2024 году
Человек на инвалидном кресле. Фото: armyinform
Ксения Симонова - Редактор

В 2024 году государство продолжает финансово поддерживать лиц с инвалидностью. Известно, на какие суммы социального пособия может рассчитывать такая категория лиц.

Об этом рассказали в Минсоцполитики.

Читайте также:

Какие суммы гарантирует государство лицам с инвалидностью в 2024 году

В этом году размер выплат для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью следующий:

  • лица с инвалидностью с детства первой группы подгруппы А с надбавкой по уходу — 8,044 тыс. гривен;
  • лица с инвалидностью с детства первой группы подгруппы Б с надбавкой по уходу — 4,722 тыс. гривен;
  • одинокие лица с инвалидностью с детства второй группы, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) нуждаются в постоянном постороннем уходе с доплатой на уход - 3,659 тыс. гривен;
  • лица с инвалидностью с детства второй группы — 2,361 тыс. гривен;
  • лица с инвалидностью с детства третьей группы — 2,361 тыс. гривен;
  • одинокие лица с инвалидностью с детства третьей группы, по заключению Медико-социальной экспертной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе с доплатой на уход — 3,187 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью подгруппы А до шести лет с доплатой по уходу — 6,778 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью до 18 лет — 2,361 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью до шести лет с доплатой по уходу — 2,934 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 3,25 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью подгруппы А от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 8,044 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью до 18 лет, заболевание которых связано с аварией на Чернобыльской АЭС — 2,479 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью до шести лет, заболевание которых связано с аварией на ЧАЭС с доплатой по уходу — 3,76 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с аварией Чернобыльской АЭС до шести лет с доплатой по уходу — 7,605 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с аварией на Чернобыльской АЭС от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 8,871 тыс. гривен;
  • дети с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской аварией от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 4,077 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, у украинцев, у которых есть дети, могут воспользоваться программой "єОздоровлення" и получить 16 тыс. гривен для приобретения путевки. В 2024 году география заведений, где родители имеют возможность купить путевки, расширилась.

Также мы писали, что в Украине действуют программы разовой денежной помощи для поддержки ветеранов, жертв нацистских преследований и граждан с особыми заслугами. В 2024 году по-прежнему планируется выплата этого пособия ко Дню Независимости Украины.

выплаты деньги материальная помощь соцвыплаты лицо с инвалидностью денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:31 Народный синоптик Диденко назвала области, в которых завтра отступит жара

13:28 Омбудсмен объяснил, могут ли адвоката не пускать в ТЦК

13:27 Бойцы ССО уничтожили ряд понтонных переправ россиян в Курщине

13:21 На фронте погиб известный спортивный тренер

13:19 В центре Одессы отключили водоснабжение — адреса

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

13:08 Денежная помощь лицам с инвалидностью — какие суммы в 2024 году

13:01 Швейцария предлагает 50 тысяч франков за лучший план очищения озер от боеприпасов

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

13:31 Народный синоптик Диденко назвала области, в которых завтра отступит жара

13:28 Омбудсмен объяснил, могут ли адвоката не пускать в ТЦК

13:27 Бойцы ССО уничтожили ряд понтонных переправ россиян в Курщине

13:21 На фронте погиб известный спортивный тренер

13:19 В центре Одессы отключили водоснабжение — адреса

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:08 Денежная помощь лицам с инвалидностью — какие суммы в 2024 году

13:01 Швейцария предлагает 50 тысяч франков за лучший план очищения озер от боеприпасов

12:53 Оккупанты попали в энергообъект — последствия атаки на Николаевщину

12:52 Во Львове мотопатруль обнаружил автомобиль с оторванным колесом — водитель был пьян

12:52 Стало известно, когда в Раде будет рассмотрен законопроект о запрете мобилизации до 25 лет

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут