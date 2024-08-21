Виплати особам з інвалідністю — на які суми можна розраховувати у 2024 році

Людина на інвалідному кріслі. Фото: armyinform

У 2024 році держава продовжує фінансово підтримувати осіб з інвалідністю. Відомо, на які суми соціальної допомоги може розраховувати така категорія осіб.

Про це розповіли у Мінсоцполітики.

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Цього року розмір виплат для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю наступний:

особи з інвалідністю з дитинства першої групи підгрупи А з надбавкою на догляд — 8,044 тис. гривень;

особи з інвалідністю з дитинства першої групи підгрупи Б з надбавкою на догляд — 4,722 тис. гривень;

одинокі особи з інвалідністю з дитинства другої групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребують постійного стороннього догляду з доплатою на догляд — 3,659 тис. гривень;

особи з інвалідністю з дитинства другої групи — 2,361 тис. гривень;

особи з інвалідністю з дитинства третьої групи — 2,361 тис. гривень;

одинокі особи з інвалідністю з дитинства третьої групи, які за висновком Медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з доплатою на догляд — 3,187 тис. гривень;

діти з інвалідністю підгрупи А до шести років з доплатою на догляд — 6,778 тис. гривень;

діти з інвалідністю до 18 років — 2,361 тис. гривень;

діти з інвалідністю до шести років з доплатою на догляд — 2,934 тис. гривень;

діти з інвалідністю від шести до 18 років з доплатою на догляд — 3,25 тис. гривень;

діти з інвалідністю підгрупи А від шести до 18 років з доплатою на догляд — 8,044 тис. гривень;

діти з інвалідністю до 18 років, захворювання яких пов’язане з аварією на Чорнобильській АЕС — 2,479 тис. гривень;

діти з інвалідністю до шести років, захворювання яких пов’язане з аварією на ЧАЕС з доплатою на догляд — 3,76 тис. гривень;

діти з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з аварією Чорнобильській АЕС до шести років із доплатою на догляд — 7,605 тис. гривень;

діти з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з аварією на Чорнобильській АЕС від шести до 18 років із доплатою на догляд — 8,871 тис. гривень;

діти з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською аварією від шести до 18 років з доплатою на догляд — 4,077 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які мають дітей, можуть скористатися програмою "єОздоровлення" та отримати 16 тис. гривень для придбання путівки. У 2024 році географія закладів, де батьки мають можливість купити путівки, розширилася.

Також ми писали, що в Україні діють програми разової грошової допомоги для підтримки ветеранів, жертв нацистських переслідувань та громадян з особливими заслугами. У 2024 році, як і раніше, планується виплата цієї допомоги до Дня Незалежності України.