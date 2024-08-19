Гроші на дітей — українці можуть отримати по 16 тис. грн на оздоровлення

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які мають дітей, можуть скористатися програмою "єОздоровлення" та отримати 16 тис. гривень для придбання путівки. У 2024 році географія закладів, де батьки мають купити путівки, розширилася.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

Читайте також:

Хто може отримати гроші на путівки у 2024 році

В рамках програми "єОздоровлення", яка працює за принципом "гроші ходять за дитиною", путівки більше не розподіляються в ручному режимі. Батьки можуть отримати гроші на картку і самі оплатити путівку в обраний заклад.

Гроші від держави надійдуть на рахунок у ПриватБанку, який відкриють спеціально під таку виплату.

Обрати путівку можна буде серед закладів, які долучені до проєкту.

Розмір виплати на одну дитину становить 15,98 тис. грн (п’ять прожиткових мінімумів для неповнолітніх дітей 6-18 років). Проте загальна вартість оздоровлення дитини залежатиме від категорії дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

На путівки мають право:

діти з інвалідністю, яких виховують у малозабезпечених сім'ях;

діти з багатодітних малозабезпечених родин.

Послуга доступна, якщо дитина не отримувала у 2024 році путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбаної за рахунок коштів державного/місцевого бюджету.

Географія закладів відпочинку

Цьогоріч дітей за цією програмою приймають заклади, якщо внесені до Держреєстру майнових об'єктів оздоровлення і відпочинку та мають облаштоване укриття, у таких областях:

Вінницькій;

Волинській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Рівненській;

Тернопільській;

Чернівецькій;

Хмельницькій;

у місті Києві.

На відміну від 2023 року, заклад може не розташовуватися в карпатському регіоні та бути з вищою категорією.

Переглянути заклади, що вже долучилися до програми, можна за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні кожна людина з інвалідністю має право на соціальні виплати та пільги, які визначаються на основі групи інвалідності, присвоєної їй. Обсяг виплат та перелік пільг безпосередньо залежать від того, до якої групи належить конкретна особа.

Також ми писали, що в Україні діють програми разової грошової допомоги для підтримки ветеранів, жертв нацистських переслідувань та громадян з особливими заслугами. У 2024 році, як і раніше, планується виплата цієї допомоги до Дня Незалежності України.