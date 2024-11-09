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Денежная помощь на ремонт — как получить

9 ноября 2024 15:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Украинцы могут получить помощь на ремонт поврежденного жилья — где и на что можно потратить
Ремонтные работы. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Жители Запорожья и Кривого Рога могут воспользоваться ваучерами на восстановление жилья, поврежденного в результате войны. Эта программа внедрена Международной организацией по миграции (МОМ) при поддержке Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID BHA).

Об этом говорится на портале МОМ.

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Как получить помощь

После регистрации повреждений жилья местные администрации посылают запрос в МОМ для получения материальной помощи, необходимой для срочного ремонта. Обратите внимание, что МОМ имеет право проверять уровень повреждений зданий, уточнять информацию и актуальность потребностей, прежде чем одобрить участие в программе.

Ваучер предоставляется одному домохозяйству и возмещает расходы на строительные материалы и товары, необходимые для первоочередного ремонта жилья. Не считая того, им можно пользоваться для оплаты доставки этих материалов.

Ваучер будет отправлен в SMS на номер, указанный при регистрации повреждений жилья. Программа будет действовать до конца этого года.

Более подробную информацию о программе можно получить, позвонив на горячую линию МОМ (по будням с 09:00 до 17:00) по следующим номерам:

  • 0800215015 (бесплатно для всех мобильных операторов);
  • (067) 406-63-27 (для абонентов Киевстар);
  • (095) 240-35-11 (для абонентов Vodafone).

Также можно обратиться, отправив письмо по электронной почте: SMUKRcfm@iom.int.

Что еще нужно знать

Напомним, правительство развертывает масштабную программу зимней поддержки для граждан Украины. В рамках этой программы украинцам предоставят субсидии, скидки на аренду жилья и выплаты на закупку твердого топлива.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт новой инициативы, по которой каждый украинец с 1 декабря получит выплату в размере тысячи гривен. Сумма будет автоматически зачислена на виртуальную карту.

Кривой Рог ремонт Запорожье восстановление деньги финансовая помощь

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