Украинцы могут получить помощь на ремонт поврежденного жилья — где и на что можно потратить

Денежная помощь на ремонт — как получить
Жители Запорожья и Кривого Рога могут воспользоваться ваучерами на восстановление жилья, поврежденного в результате войны. Эта программа внедрена Международной организацией по миграции (МОМ) при поддержке Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID BHA).
Об этом говорится на портале МОМ.
Как получить помощь
После регистрации повреждений жилья местные администрации посылают запрос в МОМ для получения материальной помощи, необходимой для срочного ремонта. Обратите внимание, что МОМ имеет право проверять уровень повреждений зданий, уточнять информацию и актуальность потребностей, прежде чем одобрить участие в программе.
Ваучер предоставляется одному домохозяйству и возмещает расходы на строительные материалы и товары, необходимые для первоочередного ремонта жилья. Не считая того, им можно пользоваться для оплаты доставки этих материалов.
Ваучер будет отправлен в SMS на номер, указанный при регистрации повреждений жилья. Программа будет действовать до конца этого года.
Более подробную информацию о программе можно получить, позвонив на горячую линию МОМ (по будням с 09:00 до 17:00) по следующим номерам:
- 0800215015 (бесплатно для всех мобильных операторов);
- (067) 406-63-27 (для абонентов Киевстар);
- (095) 240-35-11 (для абонентов Vodafone).
Также можно обратиться, отправив письмо по электронной почте: SMUKRcfm@iom.int.
Что еще нужно знать
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