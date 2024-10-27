Коли прийде тисяча від Зеленського і на що її можна витратити

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський анонсував старт нової ініціативи, у межах якої кожен українець отримає виплату в розмірі тисячі гривень. Сума буде автоматично зарахована на віртуальну карту.

Про це розповів перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв в етері телемарафону "Єдині новини".

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Детальніше про допомогу

"Це не нові кошти. Це кошти від існуючих програм, які ми переспрямуємо. Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо ці кошти були виділені донорами в наш бюджет, а там умова — не можна спрямовувати на військові видатки", — пояснив урядовець.

Соболєв пояснив, що ця програма дозволить додатково підтримати український малий і середній бізнес. Отриману тисячу гривень можна буде використати лише на певні покупки або пожертвувати на допомогу ЗСУ.

Кошти можна буде отримати, відкривши віртуальну картку через застосунок "Дія".

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію", — зазначив він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 жовтня заявив, що з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен українець має отримати 1000 грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

Ми також писали, що Україні значно скорочуються виплати для внутрішньо переміщених осіб через обмежене фінансування у бюджеті на 2025 рік. У Кабінеті Міністрів та Верховній Раді закликають змінити критерії надання допомоги, адже чинні умови не враховують потреб багатьох переселенців.