Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Денежная помощь на аренду жилья — кто может получить arrow

Денежная помощь на аренду жилья — кто может получить

6 декабря 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты ВПЛ на аренду жилья — где можно получить помощь в 2024 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Внутренне перемещенные лица могут получить денежную помощь на аренду жилья в декабре 2024 года. Выплаты доступны только в двух регионах.

Об этом говорится на портале благотворительного Фонда "Право на защиту".

Читайте также:

Кто имеет право на помощь

"Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке ГФУ (UHF) проводит сбор данных для получения денежной помощи на аренду жилья в 2024 году", — говорится в сообщении.

Проект распространяется на Винницу и область, Днепр и область. Целью данного проекта является поддержка семей внутренних переселенцев в принимающих громадах в течение шести месяцев.

Выплаты будут предоставлены тем переселенцам, которые выезжали после 24 февраля 2022 года, а сейчас проживают в вышеуказанных регионах. Также право на помощь зависит от того, не было ли раньше получения такой же помощи от других международных организаций.

Кроме того, необходимо принадлежать к одной из следующих категорий:

  • переселенцы, проживающие во временных убежищах, способных платить за дальнейшую аренду жилья (по истечении срока действия этой программы);
  • граждане, проживающие в убежищах, однако находятся под угрозой выселения (касается школ и детских садов);
  • переселенцы, проживающие в арендованном жилье, однако тоже грозит  выселение и нет альтернатив, кроме как переселиться во временное убежище;
  • новоприбывшие переселенцы (до одного года), не желающие жить во временном убежище.

Претенденты должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости, список которых опубликован на портале благотворительного Фонда "Право на защиту".

Все желающие должны быть готовы в дальнейшем оплачивать частную аренду жилья. Также семья должна найти жилье для аренды и оплатить первые два месяца.

Как зарегистрироваться на выплаты

Переселенцы должны заполнить анкету на участие в проекте по ссылке.

После одобрения претенденты на выплаты будут приглашены на собеседование, где нужно будет подтвердить ответы, внесенные в анкете, и предоставить документы.

Все вопросы можно уточнить по следующим контактам:

  • горячая линия по номеру: 0800750104;
  • электронная почта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Напомним, в декабре 2024 года ООН будет в дальнейшем оказывать финподдержку для уязвимых граждан во Львовской области. Известно, кто может воспользоваться соответствующей помощью.

Также мы писали, что в декабре граждане могут подать заявки на финпомощь от UNHCR Ukraine. Выплаты доступны в Черкасщине.

выплаты материальная помощь ВПЛ соцвыплаты денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:22 Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению

12:13 Наследие с сюрпризом — нужно ли отдавать долги родственника

12:11 "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

12:03 Отсрочка от призыва — когда истекает срок

11:58 Махинации с жильем на 11 млн — депутатская схема в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:57 Глава МАГАТЭ оценил работу украинских АЭС после атак РФ

11:55 Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

11:37 Украл телефон, подменив на муляж — на Харьковщине судили мужчину

12:22 Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению

12:13 Наследие с сюрпризом — нужно ли отдавать долги родственника

12:11 "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

12:03 Отсрочка от призыва — когда истекает срок

11:58 Махинации с жильем на 11 млн — депутатская схема в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:57 Глава МАГАТЭ оценил работу украинских АЭС после атак РФ

11:55 Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали

11:37 Украл телефон, подменив на муляж — на Харьковщине судили мужчину

11:30 Минобороны назвало, когда у Резерв+ появятся направления на ВВК

11:29 Они наш голос памяти — в Одессе почтили героев, фото

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие