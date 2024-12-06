Выплаты ВПЛ на аренду жилья — где можно получить помощь в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Внутренне перемещенные лица могут получить денежную помощь на аренду жилья в декабре 2024 года. Выплаты доступны только в двух регионах.

Об этом говорится на портале благотворительного Фонда "Право на защиту".

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Кто имеет право на помощь

"Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке ГФУ (UHF) проводит сбор данных для получения денежной помощи на аренду жилья в 2024 году", — говорится в сообщении.

Проект распространяется на Винницу и область, Днепр и область. Целью данного проекта является поддержка семей внутренних переселенцев в принимающих громадах в течение шести месяцев.

Выплаты будут предоставлены тем переселенцам, которые выезжали после 24 февраля 2022 года, а сейчас проживают в вышеуказанных регионах. Также право на помощь зависит от того, не было ли раньше получения такой же помощи от других международных организаций.

Кроме того, необходимо принадлежать к одной из следующих категорий:

переселенцы, проживающие во временных убежищах, способных платить за дальнейшую аренду жилья (по истечении срока действия этой программы);

граждане, проживающие в убежищах, однако находятся под угрозой выселения (касается школ и детских садов);

переселенцы, проживающие в арендованном жилье, однако тоже грозит выселение и нет альтернатив, кроме как переселиться во временное убежище;

новоприбывшие переселенцы (до одного года), не желающие жить во временном убежище.

Претенденты должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости, список которых опубликован на портале благотворительного Фонда "Право на защиту".

Все желающие должны быть готовы в дальнейшем оплачивать частную аренду жилья. Также семья должна найти жилье для аренды и оплатить первые два месяца.

Как зарегистрироваться на выплаты

Переселенцы должны заполнить анкету на участие в проекте по ссылке.

После одобрения претенденты на выплаты будут приглашены на собеседование, где нужно будет подтвердить ответы, внесенные в анкете, и предоставить документы.

Все вопросы можно уточнить по следующим контактам:

горячая линия по номеру: 0800750104;

электронная почта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Напомним, в декабре 2024 года ООН будет в дальнейшем оказывать финподдержку для уязвимых граждан во Львовской области. Известно, кто может воспользоваться соответствующей помощью.

Также мы писали, что в декабре граждане могут подать заявки на финпомощь от UNHCR Ukraine. Выплаты доступны в Черкасщине.