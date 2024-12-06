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Грошова допомога на оренду житла — хто може отримати

6 грудня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати ВПО на оренду житла — де можна отримати допомогу у 2024 році
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати грошову допомогу на оренду житла у грудні 2024 року. Виплати доступні лише в двох регіонах.

Про це йдеться на порталі благодійного Фонду "Право на захист".

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Хто має право на допомогу

"Благодійний Фонд "Право на захист"за підтримки ГФУ (UHF) проводить збір даних для отримання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році", — йдеться у повідомленні.

Проєкт поширюється на Вінницю та область та Дніпро та область. Метою відповідного проєкту є підтримка родин внутрішніх переселенців у приймаючих громадах протягом шести місяців.

Виплати нададуть тим переселенцям, які виїжджали після 24 лютого 2022 року, а нині мешкають у вищевказаних регіонах. Також право на допомогу залежить від того, чи не було раніше отримання такої ж допомоги від інших міжнародних організацій.

Окрім того, необхідно належати до однієї з таких категорій:

  • переселенці, які мешкають у тимчасових притулках, що здатні платити за подальшу оренду житла (після завершення терміну дії цієї програми);
  • громадяни, які проживають у притулках, однак перебувають під загрозою виселення (стосується шкіл та дитячих садків);
  • переселенці, які мешкають в орендованому житлі, однак теж загрожує виселення та нема альтернатив, як переселитися в тимчасовий притулок;
  • новоприбулі переселенці (до одного року), які не хочуть жити у тимчасовому притулку.

Претенденти мають відповідати хоча б одному із критеріїв вразливості, перелік яких опубліковано на порталі благодійного Фонду "Право на захист".

Всі охочі мають бути здатними надалі оплачувати приватну оренду житла. Також родина повинна мати можливість знайти житло для оренди та оплатити перші два місяці.

Яким чином зареєструватися на виплати

Переселенці мають заповнити анкету на участь у проєкті за посиланням.

Після схвалення претендентів на виплати запросять на співбесіду, де треба буде підтвердити відповіді, внесені в анкеті, та надати документи.

Усі питання можна уточнити за такими контактами:

  • гаряча лінія за номером: 0 800 750 104;
  • електронна пошта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ООН надалі надаватиме фінпідтримку для вразливих громадян у Львівської області. Відомо, хто саме може скористатися відповідною допомогою.

Також ми писали, що в грудні громадяни можуть подати заявки на фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Виплати доступні на Черкащині.

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