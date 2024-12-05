Допомога ВПО — де отримати виплати на оренду житла

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У кількох громадах Полтавщини внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть претендувати на фінансову допомогу для оплати оренди житла. Підтримку надають переселенцям, які нещодавно прибули до цих громад і належать до певних категорій вразливого населення.

Про це повідомляє пресслужба благодійної організації "Карітас Полтава".

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Переселенці, які нещодавно переїхали до Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької та Кобеляцької громад, мають можливість зареєструватися на отримання фінансової допомоги на оренду житла строком на 6 місяців.

Ця підтримка надається переселенцям, які прибули до громади менш ніж 30 днів тому та підпадають під одну з таких категорій вразливих осіб:

особи з інвалідністю;

особи з важким захворюванням;

самотні люди старшого віку (60+) або домогосподарства, що складаються з однієї чи двох літніх осіб без підтримки рідних;

самотні батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім’ї (з трьома і більше неповнолітніми дітьми);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років.

Які документи потрібні

Для реєстрації на отримання фінансової допомоги заявнику необхідно подати такі документи:

паспорт (оригінал);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідку ВПО, видану у 2024 році (не більше 30 днів з моменту видачі);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN);

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості;

довідку ОК-5 або ОК-7.

Щоб отримати допомогу, домогосподарство не повинно отримувати аналогічну підтримку від інших організацій, а середній місячний дохід на одну особу має бути не більше 6 318 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 4 грудня в Верховній Раді України підтримали законопроєкт № 11028, який визначає правила компенсації для ВПО за знищене нерухоме майно. Влада вирішила, що першочергово виплати отримуватимуть особи, які досягли пенсійного віку, громадяни, що мають на утриманні дитину віком до шести років, а також українці, які виховують дитину до 14 років без одного з подружжя.

Також ми писали, щов грудні 2024 року УВКБ ООН продовжить надавати фінансову підтримку для найбільш вразливих громадян. Зокрема, жителі Львівської області зможуть скористатися цією допомогою.