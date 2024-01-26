Помощь на отопление — украинцы могут получить 11 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые граждане могут получить денежную единовременную выплату на покупку топливных материалов в отопительный период 2023-2024 на домохозяйство от Эстонского совета по делам беженцев. Известно, кто имеет право на такие выплаты.

Об этом говорится на сайте Eesti Pagulasabi.

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Подробнее о помощи на отопление

Как отмечается, размер денежного пособия составляет 3,6 тыс. гривен в месяц для одного гражданина. Продолжительность выплат — три месяца.

То есть в целом украинцы могут рассчитывать на денежную помощь в 10,8 тыс. грн на зимнее отопление. На эти средства разрешается по выбору:

приобрести дрова;

закупить брикеты;

оплатить газовое отопление.

Кто может зарегистрироваться на помощь

Денежная помощь предоставляется не всем украинцам. Организаторы будут тщательно изучать истории и проверять финансовую состоятельность граждан. Такая поддержка рассчитана на лиц:

пострадавших от боевых действий;

уязвимые категории населения.

Согласно программе, помощь на отопление могут получить жители таких областей:

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская.

Чтобы получить помощь на закупку дров, брикетов или оплату газового отопления, следует обратиться на горячую линию организации по следующим номерам:

0939447568;

0738361238;

0738109344.

Также отмечают, что в январе способность горячей линии по регистрации запросов о предоставлении денежной помощи будет уменьшена.

"Сообщаем, что в связи с внедрением программы денежной помощи на отопительные материалы, а также выездными миссиями в громады целевых регионов, способность горячей линии по регистрации запросов о предоставлении денежной помощи будет уменьшена в течение января текущего года. Приносим извинения за временные неудобства", — предупреждают организаторы.

Повторно подать заявку на денежную помощь можно через шесть месяцев после получения предыдущей выплаты.

Также можно подать запрос, перейдя на сайт организации по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти оптимизируют выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в 2024 году. Большинству переселенцев будут вынуждены отказать в поддержке из-за требований международных партнеров по сокращению расходов дефицитного бюджета.

Также мы писали, что в разных регионах местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.