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Часткове згортання підтримки ВПО — Верещук назвала основну причину

26 січня 2024 09:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати ВПО скоротять — стало відомо основну причину
Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук. Фото: Укрінформ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влада оптимізує виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у 2024 році. Більшості переселенців будуть змушені відмовити у підтримці через вимоги міжнародних партнерів щодо скорочення витрат дефіцитного бюджету.

Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону.

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Згортання підтримки переселенців

Як зазначила Верещук, українські партнери ставлять вимоги оптимізувати фінансування. За міжнародною практикою, двох років підтримки достатньо для адаптації громадян.

Скорочення виплат пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету. Також Україна серйозно залежить від фінансової підтримки країн Заходу.

"Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, щоб адаптуватися", — наголосила очільниця Мінреінтеграції.

Скільки грошей виплатили ВПО за час війни

За словами глави відомства, у перший рік повномасштабної війни держава виплатила вимушеним переселенцям 57 млрд гривень. На другий рік сума зросла до 73 млрд гривень. У 2024-му планують зменшити цю статтю бюджетних витрат до 57 млрд гривень.

Станом на початок січня в Україні налічується 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб. Із них 2,5 млн щомісяця отримують державні виплати.

При цьому кількість переселенців постійно змінюється через міграцію людей за кордон чи повернення на батьківщину (у такому випадку статус ВПО скасовують). Також є приріст кількості через евакуацію людей із прифронтових територій, додала Ірина Верещук.

Що ще варто знати

Нагадаємо, статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) надає право на гарантовані законодавством виплати та пільги, проте у деяких випадках його можна втратити. Експерти розповіли, що важливо знати про втрату статусу.

Також ми писали, український уряд продовжив виплату коштів на проживання для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ще на один місяць. Тобто допомогу переселенці отримуватимуть до 1 березня 2024 року.

виплати
гроші
Ірина Верещук
переселенці
ВПО

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