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Грошова допомога на опалення — де і як отримати нові виплати

26 січня 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога на опалення — українці можуть отримати 11 тис. грн
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Деякі громадяни можуть отримати грошову одноразову виплату на купівлю паливних матеріалів в опалювальний період 2023−2024 на домогосподарство від Естонської ради у справах біженців. Відомо, хто має право на такі виплати.

Про це йдеться на сайті Eesti Pagulasabi.

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Детальніше про допомогу на опалення

Як зазначається, розмір грошової допомоги становить 3,6 тис. гривень на місяць для одного громадянина. Тривалість надання виплат — три місяці.

Тобто загалом українці можуть розраховувати на грошову допомогу у 10,8 тис. грн на зимове опалення. На ці кошти дозволяється на вибір:

  • придбати дрова;
  • закупити брикети;
  • оплатити газове опалення.

Хто може зареєструватися на допомогу

Грошова допомога надається не всім українцям. Організатори ретельно вивчатимуть історії та перевірятимуть фінансову спроможність громадян. Така підтримка розрахована на осіб:

  • які постраждали від бойових дій;
  • уразливі категорії населення. 

Згідно з програмою, допомогу на опалення можуть одержати жителі таких областей:

  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Миколаївська.

Щоб отримати допомогу на закупівлю дров, брикетів чи оплату газового опалення, потрібно звернутися на гарячу лінію організації за такими номерами:

  • 0939447568;
  • 0738361238;
  • 0738109344.

Також зазначають, що у січні спроможність гарячої лінії щодо реєстрації запитів про надання грошової допомоги буде зменшена

"Повідомляємо, що у зв'язку з впровадженням програми грошової допомоги на опалювальні матеріали, а також виїзними місіями в громади цільових регіонів, спроможність гарячої лінії щодо реєстрації запитів про надання грошової допомоги буде зменшена протягом січня поточного року. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", — попереджають організатори.

Повторно подати заявку на грошову допомогу можна за шість місяців після отримання попередньої виплати.

Також можна подати запит, перейшовши на сайт організації за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада оптимізує виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у 2024 році. Більшості переселенців будуть змушені відмовити у підтримці через вимоги міжнародних партнерів щодо скорочення витрат дефіцитного бюджету.

Також ми писали, що в різних регіонах місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.

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гроші
зима
опалення
допомога

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