Услуги ЖКХ в 2025 году — кому из украинцев будут выплачивать по 700 грн

Денежная помощь на коммуналку — кто получит до 700 грн
В Днепре местные власти обещают гражданам компенсации за расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Речь идет об адресной денежной помощи в размере 500-700 грн в зависимости от сезона.
Об этом сообщает пресс-центр Департамента соцполитики одного из горсовета Днепра.
Кто имеет право на денежную помощь в Днепре
Как отмечается, городские власти предоставляют адресную помощь на оплату таких услуг:
- содержание домов и сооружений и придомовой территории;
- управление многоквартирным домом;
- вывоз бытовых отходов;
- техобслуживание лифтов;
- тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, водоотведения.
Помощь на оплату коммунальных услуг предусмотрена для семей, имеющих людей с особыми потребностями. Речь идет о более 2,67 тыс. людей с инвалидностью. А именно:
- дети, имеющие инвалидность;
- лица, имеющие инвалидность первой группы (недостатки зрения, психические расстройства, недостатки опорно-двигательного аппарата и с детства);
- лица, имеющие инвалидность второй группы с детства.
Размер помощи и перечень документов
Помощь будут выплачивать на каждого человека с инвалидностью в семье. Размер финподдержки зависит от сезона: летом — меньше, зимой — больше:
- с 1 апреля по 31 октября будут предоставлять по 500 грн ежемесячно;
- с 1 ноября по 31 марта будут выплачивать по 700 грн.
Специалисты назначат помощь на основе такого пакета документов:
- паспорта лица с инвалидностью/копии ID-карты, свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (копия);
- справки о составе семьи или зарегистрированных граждан в жилье;
- медицинских справок от врачей;
- лицевого счета по оплате коммунальных услуг.
Ранее мы рассказывали, что граждане с 1 мая должны заплатить дополнительно до 1 тыс. грн за голубое топливо. Оплатить новую услугу необходимы будет лишь некоторым жителям домов.
Также мы писали, что тарифы в Украине на коммунальные услуги за последний год выросли в среднем на 20%. Больше всего подскочило в стоимости электричество, за которое украинцы платят на 63% больше.
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