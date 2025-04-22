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Денежная помощь на коммуналку — кто получит до 700 грн

22 апреля 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Услуги ЖКХ в 2025 году — кому из украинцев будут выплачивать по 700 грн
Деньги и квитанции на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Днепре местные власти обещают гражданам компенсации за расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Речь идет об адресной денежной помощи в размере 500-700 грн в зависимости от сезона.

Об этом сообщает пресс-центр Департамента соцполитики одного из горсовета Днепра.

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Как отмечается, городские власти предоставляют адресную помощь на оплату таких услуг:

  • содержание домов и сооружений и придомовой территории;
  • управление многоквартирным домом;
  • вывоз бытовых отходов;
  • техобслуживание лифтов;
  • тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, водоотведения.

Помощь на оплату коммунальных услуг предусмотрена для семей, имеющих людей с особыми потребностями. Речь идет о более 2,67 тыс. людей с инвалидностью. А именно:

  • дети, имеющие инвалидность;
  • лица, имеющие инвалидность первой группы (недостатки зрения, психические расстройства, недостатки опорно-двигательного аппарата и с детства);
  • лица, имеющие инвалидность второй группы с детства.
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Объявление. Источник: Днепровский горсовет

Размер помощи и перечень документов

Помощь будут выплачивать на каждого человека с инвалидностью в семье. Размер финподдержки зависит от сезона: летом — меньше, зимой — больше:

  • с 1 апреля по 31 октября будут предоставлять по 500 грн ежемесячно;
  • с 1 ноября по 31 марта будут выплачивать по 700 грн.

Специалисты назначат помощь на основе такого пакета документов:

  • паспорта лица с инвалидностью/копии ID-карты, свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (копия);
  • справки о составе семьи или зарегистрированных граждан в жилье;
  • медицинских справок от врачей;
  • лицевого счета по оплате коммунальных услуг.

Ранее мы рассказывали, что граждане с 1 мая должны заплатить дополнительно до 1 тыс. грн за голубое топливо. Оплатить новую услугу необходимы будет лишь некоторым жителям домов.

Также мы писали, что тарифы в Украине на коммунальные услуги за последний год выросли в среднем на 20%. Больше всего подскочило в стоимости электричество, за которое украинцы платят на 63% больше.

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