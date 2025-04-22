Услуги ЖКХ в 2025 году — кому из украинцев будут выплачивать по 700 грн

Деньги и квитанции на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Днепре местные власти обещают гражданам компенсации за расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Речь идет об адресной денежной помощи в размере 500-700 грн в зависимости от сезона.

Об этом сообщает пресс-центр Департамента соцполитики одного из горсовета Днепра.

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Как отмечается, городские власти предоставляют адресную помощь на оплату таких услуг:

содержание домов и сооружений и придомовой территории;

управление многоквартирным домом;

вывоз бытовых отходов;

техобслуживание лифтов;

тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, водоотведения.

Помощь на оплату коммунальных услуг предусмотрена для семей, имеющих людей с особыми потребностями. Речь идет о более 2,67 тыс. людей с инвалидностью. А именно:

дети, имеющие инвалидность;

лица, имеющие инвалидность первой группы (недостатки зрения, психические расстройства, недостатки опорно-двигательного аппарата и с детства);

лица, имеющие инвалидность второй группы с детства.

Объявление. Источник: Днепровский горсовет

Размер помощи и перечень документов

Помощь будут выплачивать на каждого человека с инвалидностью в семье. Размер финподдержки зависит от сезона: летом — меньше, зимой — больше:

с 1 апреля по 31 октября будут предоставлять по 500 грн ежемесячно;

с 1 ноября по 31 марта будут выплачивать по 700 грн.

Специалисты назначат помощь на основе такого пакета документов:

паспорта лица с инвалидностью/копии ID-карты, свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (копия);

справки о составе семьи или зарегистрированных граждан в жилье;

медицинских справок от врачей;

лицевого счета по оплате коммунальных услуг.

Ранее мы рассказывали, что граждане с 1 мая должны заплатить дополнительно до 1 тыс. грн за голубое топливо. Оплатить новую услугу необходимы будет лишь некоторым жителям домов.

Также мы писали, что тарифы в Украине на коммунальные услуги за последний год выросли в среднем на 20%. Больше всего подскочило в стоимости электричество, за которое украинцы платят на 63% больше.