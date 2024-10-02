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Денежная помощь людям с инвалидностью — какие суммы предоставляют в 2024 году

2 октября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты за инвалидность — какие суммы социальной помощи в 2024 году
Человек на инвалидном кресле. Фото: Pixabay
Ксения Симонова - Редактор

Государство осуществляет начисление социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения. В частности, в 2024 году размер пособия вырос благодаря пересмотру прожиточного минимума.

Об этом сообщает издание Fakty.

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Помощь гражданам с инвалидностью назначают при наличии страхового стажа от одного до 15 лет (длительность стажа зависит от возраста, когда была установлена инвалидность).

В этом году речь идет о таких размерах минимальной пенсии по инвалидности:

  • для лиц с первой группой инвалидности — 2760 грн;
  • для лиц со второй и третьей группами инвалидности, которые не работают — 2520 грн;
  • для работающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп — 2093 грн.

В то же время, суммы помощи гражданам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью также выросли. В 2024 году речь идет о таких размерах выплат:

  • соцпомощь инвалидам первой группы в 2024 году (100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность) — 2 361 грн;
  • соцпомощь для лиц с инвалидностью второй группы в 2024 году (80% прожиточного минимума) — 1 888,8 грн;
  • соцпомощь для лиц с инвалидностью с детства третьей группы (60% прожиточного минимума) — 1 416,6 грн;
  • соцпомощь для детей с инвалидностью до 18 лет (70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность) — 1 652,7 грн.

Размер дополнительной надбавки по уходу:

  • за человека с инвалидностью с детства первой группы, отнесенного к подгруппе А (200% прожиточного минимума) — 4 722 грн;
  • за человека с инвалидностью с детства первой группы, отнесенного к подгруппе Б (100% прожиточного минимума) — 2 361 грн;
  • за одинокое лицо с инвалидностью с детства второй или третьей группы, которое по заключению ВКК нуждается в постоянном постороннем уходе (75% прожиточного минимума) — 1 770 грн;
  • за лицо с инвалидностью в возрасте до шести лет, относящееся к подгруппе А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста) — 5 126 грн;
  • за другого ребенка с инвалидностью до шести лет (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста) — 1 281 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года в двух регионах доступна денежная помощь от Благотворительного Фонда "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Деньги смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что некоторые пенсионеры имеют право на денежную помощь от ВПП ООН. Выплаты с 1 октября 2024 года начислят проживающим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии.

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