Выплаты киевлянам — как получить денежную помощь в связи со сложными жизненными обстоятельствами

Человек за столом составляет гривны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве жителям, если в их семьях среднемесячный доход на человека не превышает 4 722 грн, выплачивают из городского бюджета дополнительную финансовую поддержку. Для этого лишь нужно подтвердить существование сложных жизненных обстоятельств.

Об этом говорится на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА).

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Как получить помощь от города

Как отмечается, в 2025 году процесс обращения для получения выплат существенно упростили. Так, ранее киевляне для этого обращались лично через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), депутатов Киевсовета, народных депутатов, КГГА или отправляли заявление по почте через Департамент социальной и ветеранской политики. Сейчас же нужно:

пройти регистрацию на Портале услуг;

заполнить заявление;

загрузить необходимые документы.

Выплату можно получить один раз в год. О статусе своей заявки можно узнавать в личном кабинете. Решение о выплате будет поступать через оповещение в приложении "Киев Цифровой".

Сколько выплачивают киевлянам в 2025 году

По информации на Портале услуг, размер помощи колеблется от 500 до 10 тыс. грн. Чтобы зарегистрировать свою заявку онлайн, понадобятся следующие документы:

скан-копия паспорта или ID-карты;

справка о доходах всех членов семьи за предыдущие шесть месяцев;

документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства;

IBAN - номер социального банковского счета;

скан-копия справки ВПЛ.

Напомним, что у украинцев, которые из-за войны выехали из родных домов, а впоследствии вернулись на место постоянного проживания, есть возможность получить более 10 тыс. грн. Такая возможность будет у жителей Сумской области.

Также мы рассказывали, что работодателям, если они предлагают работу уязвимым категориям граждан, предоставляют по 14,34 тыс. грн. Средства будут выплачивать в течение трех месяцев на покрытие расходов в оплате труда.