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Денежная помощь ко Дню Независимости — какие выплаты можно получить в 2024 году

24 августа 2024 11:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Деньги ко Дню Независимости — кто может получить помощь и в каком размере
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Ко Дню Независимости в 2024 году некоторые категории украинцев могут получить разовую помощь от 450 до 3,1 тыс. грн. Заявки на выплаты можно подать до 1 октября 2024 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Как получить выплаты ко Дню Независимости

Пенсионеры, имеющие право на одноразовую выплату ко Дню Независимости, получают ее вместе с августовской пенсией.

В августовские выплаты включены средства для единовременной помощи более 471 тысячи пенсионеров. Для военнослужащих и других лиц, принадлежащих к категории ветеранов войны, но не пенсионеров, Пенсионный фонд Украины переводит выплаты на счета воинских частей, учреждений и организаций на основании поданных заявок.

Другие граждане, имеющие право на одноразовую выплату, но не являющиеся пенсионерами или военными, могут получить ее, обратившись в органы Пенсионного фонда Украины с подтверждающими документами и информацией о банковском счете, открытом на их имя.

Размер пособия ко Дню Независимости

Единоразовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины назначена в размерах от 450 до 3100 гривен в зависимости от категории получателей. А именно:

  • 450 грн получат участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом в тылу врага.
  • 650 грн будет выплачено членам семей погибших или умерших ветеранов войны, статус которых определен в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, войны и жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз.
  • 1000 грн назначен участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и детям, родившимся в этих местах принудительного содержания их родителей.
  • 3100 грн получат лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Люди с инвалидностью, полученной в результате войны, а также бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые имеют инвалидность по общим заболеваниям, производственным травмам или другим причинам, получают единовременные выплаты в следующих размерах:

  • 3100 грн — для лиц с инвалидностью I группы;
  • 2900 грн — для лиц с инвалидностью II группы;
  • 2700 грн — для лиц с инвалидностью III группы.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине с 1 сентября внутренне перемещенные лица (ВПЛ), уже получавшие государственную помощь, продлят ее получать еще полгода на тех же условиях. В то же время определенные категории уже не смогут рассчитывать на эти выплаты.

Мы также писали, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что более 33 тысяч семей, проживающих в прифронтовых районах, получат существенную помощь от ЮНИСЕФ. Ожидается, что граждане получат комплексную поддержку в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025.

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