Гроші до Дня Незалежності — хто може отримати допомогу та в якому розмірі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До Дня Незалежності в 2024 році деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3,1 тис. грн. Заяви на виплати можна подати до 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Як отримати виплати до Дня Незалежності

Пенсіонери, які мають право на одноразову виплату до Дня Незалежності, отримують її разом з серпневою пенсією.

До серпневих виплат включено кошти для одноразової допомоги понад 471 тисячі пенсіонерів. Для військовослужбовців та інших осіб, які належать до категорії ветеранів війни, але не є пенсіонерами, Пенсійний фонд України переказує виплати на рахунки військових частин, установ та організацій на підставі поданих заявок.

Інші громадяни, які мають право на одноразову виплату, але не є пенсіонерами або військовими, можуть отримати її, звернувшись до органів Пенсійного фонду України з підтверджуючими документами та інформацією про банківський рахунок, відкритий на їхнє ім'я.

Розмір допомоги до Дня Незалежності

Одноразова грошова виплата до Дня Незалежності України призначена у розмірах від 450 до 3100 гривень залежно від категорії отримувачів. А саме:

450 грн отримають учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом у тилу ворога.

отримають учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом у тилу ворога. 650 грн буде виплачено членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, статус яких визначено відповідно до пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, війни та жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге.

буде виплачено членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, статус яких визначено відповідно до пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, війни та жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге. 1000 грн призначено учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів та дітям, які народилися в цих місцях примусового тримання їхніх батьків.

призначено учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів та дітям, які народилися в цих місцях примусового тримання їхніх батьків. 3100 грн отримають особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, а також колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які мають інвалідність через загальні захворювання, виробничі травми чи інші причини, отримують одноразові виплати в таких розмірах:

3100 грн — для осіб з інвалідністю I групи;

— для осіб з інвалідністю I групи; 2900 грн — для осіб з інвалідністю II групи;

— для осіб з інвалідністю II групи; 2700 грн — для осіб з інвалідністю III групи.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вже отримували державну допомогу, продовжать її отримувати ще пів року на тих самих умовах. Водночас певні категорії вже не зможуть розраховувати на ці виплати.

Ми також писали, що в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що більш ніж 33 тисяч сімей, які проживають у прифронтових районах, отримають суттєву допомогу від ЮНІСЕФ. Очікується, що громадяни отримають комплексну підтримку у рамках підготовки до опалювального сезону 2024-2025.