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Денежная помощь до 21 тыс. грн — кто имеет право на ежемесячные выплаты

23 июля 2024 09:07
Ксения Симонова - Редактор
Помощь украинцам — какие суммы выплатят за особые заслуги перед Родиной
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторые граждане могут получать ежемесячную денежную выплату, гарантированную государством, до 21 тыс. грн. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также о членах семей погибших/умерших граждан из числа таких лиц.

Об этом сообщают в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на помощь

Вопрос права на ежемесячное пособие за заслуги перед Родиной регулирует закон № 2454-IX от 27.07.2022 "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", вопрос назначения и выплаты — постановление правительства № 79 от 20.01.2023.

Ежемесячную денежную выплату назначают лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с 2014 года.

Размеры выплат в 2024 году

Размер такой помощи зависит от присвоенной награды. Граждане, которые непосредственно участвовали в защите страны, начиная с 2014 года и имеют звания и награды, получат следующие размеры выплат:

  • звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда — три минимальные заработные платы, установленные на 1 января календарного года (21,3 тыс. грн);
  • орден Богдана Хмельницкого трех степеней — две минимальные заработные платы, установленные на 1 января календарного года (14,2 тыс. грн);
  • орден За мужество трех степеней — одна минимальная заработная плата, установленная на 1 января календарного года (7,1 тыс. грн);
  • орден княгини Ольги трех степеней — минимальная заработная плата, установленная на 1 января календарного года (7,1 тыс. грн).

Для членов семей погибших/умерших граждан из числа вышеуказанных лиц — одна минимальная заработная плата, установленная на 1 января календарного года (7,1 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Также мы писали, что государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тысяч гривен.

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