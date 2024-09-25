Финансовая помощь в 3,6 тыс. грн — где продолжается регистрация на выплаты

Деньги в руках. Фото: Ukrayina.pl

Уязвимые категории украинцев могут зарегистрироваться на участие в программе УВКБ ООН по предоставлению многоцелевой денежной помощи. Выплаты доступны в Запорожье.

Об этом сообщил благотворительный фонд "Каритас Запорожья".

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Кто может получить выплаты

Помощь предусмотрена для наиболее уязвимых домохозяйств среди внутренне перемещенных лиц и местного населения.

"Открытая гугл форма для записи в очередь на регистрацию на участие в денежной программе УВКБ ООН в г. Запорожье. С целью обеспечения, чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, УВКБ ООН в Украине будет применять критерии соответствия, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей", — говорится в сообщении.

К регистрации допускают граждан, которые отвечают всем трем критериям, указанным ниже:



1) Критерии соответствия включают граждан или семей, принадлежащих к категориям:

внутренне перемещенные лица (переместились в течение полугода в пределах Украины);

граждане, вернувшиеся на свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

2) Соответствуют одному/нескольким из следующих критериев уязвимости:

в семье один из родителей (отец или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или пожилыми людьми от 55 лет и старше;

семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей от 55 лет/пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни);

приемные семьи, воспитывающие детей без сопровождения и детей, разведенных с родителями (имеется документальное подтверждение).

3) Не получали ранее пособия от международных организаций.

Также нужно соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Как зарегистрироваться в помощь

Зарегистрироваться на пособие в размере 3,6 тыс. грн на три месяца можно, заполнив специальную анкету.

"Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи от УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации", — говорится в сообщении.

Запись можно выполнить:

заполнив форму по ссылке;

по номеру телефона: 063 182 68 96.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине денежные выплаты военнослужащим во время отпусков регламентируются соответствующим приказом Министерства обороны. Есть ежемесячные главные и дополнительные виды денежного довольствия. Кроме того, доступны единовременные дополнительные выплаты.

Также мы писали, что осенью 2024 года украинцы могут присоединиться к программе денежной помощи от БФ "Право на защиту", которую реализуют совместно с японской организацией "Peace Winds Japan". В ее рамках можно получить до 11 тыс. грн на одного человека.