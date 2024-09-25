Финансовая помощь в 3,6 тыс. грн — где продолжается регистрация на выплаты

Денежная помощь для уязвимых граждан — где выплачивают по 3,6 тыс. грн
Уязвимые категории украинцев могут зарегистрироваться на участие в программе УВКБ ООН по предоставлению многоцелевой денежной помощи. Выплаты доступны в Запорожье.
Об этом сообщил благотворительный фонд "Каритас Запорожья".
Кто может получить выплаты
Помощь предусмотрена для наиболее уязвимых домохозяйств среди внутренне перемещенных лиц и местного населения.
"Открытая гугл форма для записи в очередь на регистрацию на участие в денежной программе УВКБ ООН в г. Запорожье. С целью обеспечения, чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, УВКБ ООН в Украине будет применять критерии соответствия, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей", — говорится в сообщении.
К регистрации допускают граждан, которые отвечают всем трем критериям, указанным ниже:
1) Критерии соответствия включают граждан или семей, принадлежащих к категориям:
- внутренне перемещенные лица (переместились в течение полугода в пределах Украины);
- граждане, вернувшиеся на свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.
2) Соответствуют одному/нескольким из следующих критериев уязвимости:
- в семье один из родителей (отец или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или пожилыми людьми от 55 лет и старше;
- семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей от 55 лет/пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни);
- приемные семьи, воспитывающие детей без сопровождения и детей, разведенных с родителями (имеется документальное подтверждение).
3) Не получали ранее пособия от международных организаций.
Также нужно соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.
Как зарегистрироваться в помощь
Зарегистрироваться на пособие в размере 3,6 тыс. грн на три месяца можно, заполнив специальную анкету.
"Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи от УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации", — говорится в сообщении.
Запись можно выполнить:
- заполнив форму по ссылке;
- по номеру телефона: 063 182 68 96.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине денежные выплаты военнослужащим во время отпусков регламентируются соответствующим приказом Министерства обороны. Есть ежемесячные главные и дополнительные виды денежного довольствия. Кроме того, доступны единовременные дополнительные выплаты.
Также мы писали, что осенью 2024 года украинцы могут присоединиться к программе денежной помощи от БФ "Право на защиту", которую реализуют совместно с японской организацией "Peace Winds Japan". В ее рамках можно получить до 11 тыс. грн на одного человека.
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