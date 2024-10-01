Помощь от ООН для пенсионеров — кому назначат выплаты в октябре

Пожилые люди. Фото: Freepik

Некоторые пенсионеры имеют право на денежную помощь от ВПП ООН. Выплаты с 1 октября 2024 года начислят тем, кто проживает в зоне боевых действий и имеет низкие пенсии.

Об этом сообщает издание NV.

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Кто из пенсионеров получит выплату от ООН с 1 октября

В рамках действия программы денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) пожилые люди получат выплаты почти в 1 тыс. грн. Всё зависит от того, какая пенсия у гражданина.

Так, дополнительную денежную помощь назначат пенсионерам, которые:

получают пенсию менее 3,25 тыс. грн;

проживают на территориях активных/возможных боевых действий (их перечень определен приказом № 309);

ранее не получали дополнительные денежные выплаты от международных организаций или пособие на проживание для переселенцев.

Размер выплаты — сумма, равная разнице между 3,25 тыс. грн и пенсией, которую имеет гражданин.

Как получить доплаты от ООН

Гражданам не нужно специально обращаться за назначением дополнительной выплаты в Пенсионный фонд.

Специалисты фонда по базам данных сами определят, кто имеет право на финансовую помощь.

ООН направит средства пенсионерам на основании данных, уже имеющихся в базах данных ПФУ.

Выплату производят либо на банковскую карту, либо через отделения Укрпочты.

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону украинские школы на прифронтовых территориях получат материальную помощь от ЮНИСЕФ. Также эти средства можно использовать для ремонта и модернизации школьных столовых.

Также мы писали, что некоторые граждане могут получить новую помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составит 9,6 тыс. гривен.