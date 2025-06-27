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Главная Финансы Денежная помощь для детей военных — кто получит 2 тыс. грн

Денежная помощь для детей военных — кто получит 2 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 11:00
Выплаты для детей военнослужащих — где оказывают помощь до 2 тыс. грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что надо знать о денежной помощи для детей военных Как получить финансовую помощь на несовершеннолетних детей

В Ивано-Франковске несовершеннолетним детям военнослужащих доступна единовременная материальная помощь по случаю дня рождения. Соответствующие выплаты являются соцподдержкой семей, находящихся в зоне повышенной ответственности за защиту страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра предоставления административных услуг Ивано-Франковска.

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Что надо знать о денежной помощи для детей военных

По информации ЦПАУ, речь идет о единовременной финпомощи по случаю дня рождения детей, родителей которых призвали на службу или участвуют в мероприятиях по обороне в связи с агрессией РФ против Украины и членам семей защитников, участников АТО/ООС, погибших, пропавших без вести или умерших.

Размер выплат для несовершеннолетних детей военных составляет 500 и 2 тыс. грн. В частности 500 грн предусмотрены:

  • одному из родителей по случаю дня рождения детей до 18 лет (включительно), родителей которых призвали на службу или участвуют в мероприятиях по обороне Украины от агрессии РФ;
  • матери или отцу, которые принимали участие в АТО/ООС и умерли, но их смерть не связана с боевыми действиями.

Помощь в 2 тыс. грн предоставляется одному из родителей, по случаю дня рождения несовершеннолетних детей из числа семей, родители которых призваны на военную службу или участвуют в мероприятиях по обороне Украины:

  • воспитывающих трое и более несовершеннолетних детей (до 23 лет, если речь идет об обучении на дневной форме);
  • которые воспитывают детей с инвалидностью до 18 лет;
  • отец или мать являются лицами с инвалидностью;
  • кто-то из родителей погиб, пропал без вести во время непосредственного участия в АТО/ООС, участия в мероприятиях по обороне страны или умер вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в результате непосредственного участия в боевых действиях.

Как получить финансовую помощь на несовершеннолетних детей

Для того, чтобы получить помощь, заявителю необходимо обратиться в Центр предоставления админуслуг с документами. Там нужно написать заявление установленного образца на получение материальной помощи.

Проконсультироваться по поводу помощи можно по следующим контактам:

  • е-почта: cnap@mvk.if.ua;
  • служба поддержки клиентов ЦПАУ;
  • телефоны: 0991573911, 75-01-19, 75-20-41, 75-20-61.75-20-61.


Ранее мы писали, кто из украинцев может получить финпомощь на лечение в Херсоне в 2025 году. Размер выплаты в зависимости от ситуации может достигать 50 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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