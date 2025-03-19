Компенсации за утраченное жилье — почему ВПЛ отказывают в выплатах

Дом в Бородянке под Киевом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году у внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) есть возможность получить денежные компенсации за утраченное жилье. Важным условием является то, что была уничтожена единственная жилая недвижимость, однако даже в таких случаях переселенцам могут отказать в бронировании средств.

Об этом рассказал народный депутат, глава Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов.

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Компенсации по госпрограмме "еВідновлення"

Согласно постановлению правительства №1432, есть определенные критерии, условия и механизм предоставления переселенцам денежных компенсаций по обновленной программе госпрограммы "еВідновлення".

Выделенные бюджетом средства покроют выплаты для переселенцев при следующих условиях:

которые стоят на учете внутренне перемещенных лиц;

потеряли единственный объект недвижимого имущества (нет данных о праве собственности на другие объекты недвижимости в Госреестре прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Почему ВПЛ, потерявшим жилье, отказывают в компенсациях

Фролов отметил, что некоторым переселенцам, которые потеряли дом или квартиру, могут отказывать в компенсациях.

Проблема заключается в том, что основным условием получения денежной компенсации по госпрограмме "еВідновлення" для ВПЛ является то, что утраченное жилье было единственным и это подтверждают данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, тогда как в сведениях в предыдущие периоды произошла путаница.

В Украине до запуска в 2013 году Госреестра вещных прав на недвижимое имущество в течение 2002-2012 годов действовал Реестр прав собственности на недвижимое имущество (РПСН), который сейчас является архивом ГРВП.

Однако из-за несовершенной процедуры перехода из одного реестра в другой произошло:

дублирование информации;

появление противоречивых данных о субъектах права собственности на одну и ту же недвижимость.

"Таким образом, из-за непогашенной записи в РПСН система может отказать в бронировании средств по сертификату еВідновлення. В зоне риска ВПЛ, которые приобрели право собственности на жилье с 2002 по 2012 годы, а затем в период с 2013 по 2018 годы отчуждали это имущество", — пояснил нардеп.

Он добавил, что для проверки, не содержит ли Реестр прав собственности на недвижимое имущество непогашенных записей в отношении владельцев сертификатов, необходимо обратиться к госрегистратору или нотариусу и получить информационную справку из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество.

Напомним, на обновленную госпрограмму "еВідновлення" в бюджете заложили дополнительно 15 млрд грн. Компенсируют средства не всем внутренним переселенцам.

Также мы писали, что правительство усилило поддержку ВПЛ. В 2025 году переселенцы смогут рассчитывать на новые выплаты в виде субсидии на аренду жилья.