Компенсації за втрачене житло — чому ВПО відмовляють у виплатах

Будівля в Бородянці під Києвом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

У 2025 році у внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є можливість отримати грошові компенсації за втрачене житло. Важливою умовою є те, що було знищено єдину житлову нерухомість, однак навіть у таких випадках переселенцям можуть відмовити у бронюванні коштів.

Про це розповів народний депутат, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

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Компенсації за держпрограмою "єВідновлення"

Відповідно до постанови уряду №1432, є певні критерії, умови та механізм надання переселенцям грошових компенсацій за оновленою програмою держпрограмою "єВідновлення".

Виділені бюджетом кошти покриють виплати для переселенців за таких умов:

які стоять на обліку внутрішньо переміщених осіб;

втратили єдиний об’єкт нерухомого майна (нема даних про право власності на інші об’єкти нерухомості у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Чому ВПО, які втратили житло, відмовляють у компенсаціях

Фролов зазначив, що деяким переселенцям, які втратили будинок чи квартиру, можуть відмовляти у компенсаціях.

Проблема полягає в тому, що основною умовою отримання грошової компенсації за держпрограмою "єВідновлення" для ВПО є те, що втрачене житло було єдиним і це підтверджують дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тоді як у відомостях у попередні періоди сталась плутанина.

В Україні до запуску у 2013 році Держреєстру речових прав на нерухоме майно упродовж 2002-2012 років діяв Реєстр прав власності на нерухоме майно (РПВН), що зараз є архівом ДРРП.

Однак через недосконалу процедуру переходу з одного реєстру на інший відбулося:

дублювання інформації;

поява суперечливих даних щодо суб’єктів права власності на одну й ту ж нерухомість.

"Таким чином, через непогашений запис у РПВН система може відмовити у бронюванні коштів за сертифікатом єВідновлення. У зоні ризику ВПО, які набули право власності на житло з 2002 по 2012 роки, а потім у період з 2013 по 2018 роки відчужували це майно", — пояснив нардеп.

Він додав, що для перевірки, чи не містить Реєстр прав власності на нерухоме майно непогашених записів щодо власників сертифікатів, необхідно звернутися до держреєстратора чи нотаріуса та отримати інформаційну довідку з Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, на оновлену держпрограму "єВідновлення" у бюджеті заклали додатково 15 млрд грн. Компенсують кошти не всім внутрішнім переселенцям.

Також ми писали, що уряд посилив підтримку ВПО. У 2025 році переселенці зможуть розраховувати на нові виплати у вигляді субсидії на оренду житла.