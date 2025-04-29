Компенсация работодателям — как государство платит за трудоустройство молодежи в 2025 году

Деньги за работу для молодых украинцев — сколько и кому заплатят
В Украине работодателям, которые предлагают работу молодым специалистам, государство предоставляет денежную компенсацию. Выплата покрывает 50% минимальной зарплаты.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто из работодателей может рассчитывать на компенсацию в 2025 году.
Компенсация за трудоустройство молодежи — что известно
Условия государственной программы, как говорится на сайте Государственной службы занятости, распространяются на работодателей, которые:
- нанимают молодежь до 25 лет со стажем работы до одного года;
- или предлагают первое рабочее место человеку в возрасте до 35 лет при условии, что молодой человек зарегистрирован как безработный в центре занятости;
- срок трудоустройства должен быть не менее одного года.
Сколько компенсируют работодателям
От государства работодатели получают 50% минимальной зарплаты. Деньги выплачивают каждый нечетный месяц работы сотрудника, то есть:
- в первый;
- третий;
- пятый;
- седьмой;
- девятый;
- одиннадцатый месяцы.
Что сделать, чтобы получить компенсацию
Подать заявку на компенсацию может как юридическое лицо, так и физическое лицо-предприниматель. Сделать это можно:
- в центрах занятости по месту осуществления деятельности работодателя;
- через электронный кабинет работодателя, использовав электронную подпись;
- отправив документы по электронной почте с наложением электронной подписи.
Заявка подается не позднее чем через два месяца после трудоустройства.
Решение о предоставлении или в отказе компенсации принимается центром занятости в течение пяти календарных дней с даты получения всех данных, в том числе от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины.
Напомним, что работодателям в 2025 году также доступна компенсация в 80-120 тыс. гривен. Деньги выплачивают предприятиям, которые берут на работу людей с инвалидностью.
Также мы писали, что в Украине изменились подходы к предоставлению гражданам статуса безработного. Теперь оформить его могут трудоспособные граждане без доходов еще до выхода на пенсию.
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