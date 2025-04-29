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Деньги за работу для молодых украинцев — сколько и кому заплатят

29 апреля 2025 10:54
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Компенсация работодателям — как государство платит за трудоустройство молодежи в 2025 году
Люди подписывают документы. Фото: Unsplash.
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине работодателям, которые предлагают работу молодым специалистам, государство предоставляет денежную компенсацию. Выплата покрывает 50% минимальной зарплаты.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто из работодателей может рассчитывать на компенсацию в 2025 году.

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Компенсация за трудоустройство молодежи — что известно

Условия государственной программы, как говорится на сайте Государственной службы занятости, распространяются на работодателей, которые:

  • нанимают молодежь до 25 лет со стажем работы до одного года;
  • или предлагают первое рабочее место человеку в возрасте до 35 лет при условии, что молодой человек зарегистрирован как безработный в центре занятости;
  • срок трудоустройства должен быть не менее одного года.

Сколько компенсируют работодателям

От государства работодатели получают 50% минимальной зарплаты. Деньги выплачивают каждый нечетный месяц работы сотрудника, то есть:

  • в первый;
  • третий;
  • пятый;
  • седьмой;
  • девятый;
  • одиннадцатый месяцы.

Что сделать, чтобы получить компенсацию

Подать заявку на компенсацию может как юридическое лицо, так и физическое лицо-предприниматель. Сделать это можно:

  • в центрах занятости по месту осуществления деятельности работодателя;
  • через электронный кабинет работодателя, использовав электронную подпись;
  • отправив документы по электронной почте с наложением электронной подписи.

Заявка подается не позднее чем через два месяца после трудоустройства.

Решение о предоставлении или в отказе компенсации принимается центром занятости в течение пяти календарных дней с даты получения всех данных, в том числе от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что работодателям в 2025 году также доступна компенсация в 80-120 тыс. гривен. Деньги выплачивают предприятиям, которые берут на работу людей с инвалидностью.

Также мы писали, что в Украине изменились подходы к предоставлению гражданам статуса безработного. Теперь оформить его могут трудоспособные граждане без доходов еще до выхода на пенсию.

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