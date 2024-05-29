Беженцы в ЕС — украинцам начнут выплачивать деньги за возвращение домой

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В странах Европейского Союза (ЕС) рассуждают о введении материальной помощи украинским беженцам на возвращение на родину после завершения войны. Соответствующие выплаты организуют страны еврозоны, но точные суммы пока неизвестны.

Соответствующую рекомендацию принял Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Помощь украинцам в ЕС на возвращение домой

Он отметил, что принятое решение носит рекомендательный характер. Учитывая это, размеры материальной помощи и порядок возможных выплат пока неизвестны.

"Норма была добавлена к большому докладу, который мы готовим в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине", — сообщил нардеп.

Ранее за границей анонсировали внедрение аналогичных программ. Некоторые страны уже выплачивают соответствующую помощь. В частности, речь идет о Норвегии, которая производит соответствующие выплаты с 2023 года. Каждый гражданин, имеющий статус коллективной защиты и вид на жительство получает при желании вернуться в Украину по 17,5 тыс. крон, что в пересчете равно 1,2 тыс. долларов. Помощь оказывается только тем беженцам, которые готовы купить билет на родину и сразу покинуть страну.

С похожей инициативой выступили также власти Швейцарии. Решение еще предстоит утвердить. Известно, что эта страна обещает выплачивать каждому украинскому беженцу при желании покинуть страну по 4,3 тыс. долларов.

Необходимость возврата граждан в Украину

Ранее в Министерстве экономики неоднократно отмечали необходимость возвращения украинцев домой. Это нужно для того, чтобы не допустить глубокого кризиса на рынке труда. Аналитики озвучивают негативные прогнозы. Ожидается дальнейший дефицит кадров, который обойдется в миллиарды долларов для экономики.

Между тем, в опросах украинцы все больше утверждают, что планируют оставаться за границей. Полтора года назад о желании вернуться в Украину высказывались 50% опрошенных, а ныне — 26%.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Чехии планируют изменить правила для украинских беженцев с 1 сентября 2024 года. Они будут касаться права на государственное гуманитарное жилье.

Также мы писали, что в Италии власти в 2024 году расширили объем финансирования, доступного для молодежи из Украины, которые намерены получать образование в этой стране. Речь идет о предоставлении стипендий для украинцев, которые соответствуют определенным требованиям.