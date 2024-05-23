Італія дасть більше коштів українцям на навчання — як зареєструватися

Студенти в аудиторії. Фото: osvitoria.media

Влада Італії у 2024 році розширила обсяг фінансування, доступного для молоді з України, які мають намір здобувати освіту в цій країні. Йдеться про надання стипендій для українців, які відповідатимуть певним вимогам.

Про це повідомили у Посольстві Італійської Республіки в Україні, пише "Інтерфакс-Україна".

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За словами італійського посла П'єра Франческо Дзадзо, Італія через Міністерство закордонних справ має намір надати стипендії для українських студентів в рамках підтримки та сприяння співпраці в культурній, науковій і технологічній сферах.

"Ми з гордістю повідомляємо, що цього року фінансування, доступне для молодих українців, які мають намір навчатися в Італії та відповідають вимогам, було збільшено. За допомогою цієї ініціативи ми маємо намір підтвердити нашу близькість і постійну підтримку найбільш гідних українських студентів у цей складний час", — наголосив посол.

Як студентам взяти участь у відборі

Як зазначається, умови для участі у відповідному конкурсі на 2024-2025 роки опубліковані на спеціальному освітньому сайті. Там всі охочі можуть пройти реєстрацію та заповнити форму. Це потрібно встигнути зробити до 14 червня 2024 року (до 14-ї години за італійським часом).

Так, на онлайн-порталі Міністерства університетів і досліджень Італії Universitaly можна отримати вичерпну інформацію та консультації щодо навчального шляху. Там зібрано найширший опис усіх компонентів італійської університетської системи.

Громадяни можуть знайти відомості щодо університетського курсу, який цікавить, перевірити умови вступу на різні факультети, дізнатися про можливості та отримання стипендій, а також перевірити інші формальності та зобов'язання, що необхідні для в'їзду та перебування в Італії. Для цього потрібно перейти за посиланням.

Джерело: studyinitaly

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Італія прийняла понад 180 тисяч українських громадян.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада Ірландії ухвалила рішення про скорочення соціальних виплат для українських біженців, які перебувають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих. Відомо, що виплати зменшать у понад п'ять разів.

Також ми писали, що парламент Польщі 15 травня ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України. Вони, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців у країні.