Біженці в ЄС — українцям почнуть виплачувати гроші за повернення додому

Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У країнах Європейського Союзу (ЄС) розмірковують над запровадженням матеріальної допомоги українським біженцям на повернення на батьківщину після завершення війни. Відповідні виплати організують країни єврозони, однак точні суми поки що невідомі.

Відповідну рекомендацію ухвалив Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), розповів народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Допомога українцям в ЄС на повернення додому

Він зазначив, що ухвалене рішення має рекомендаційний характер. З огляду на це, розміри матеріальної допомоги та порядок можливих виплат поки що невідомі.

"Норму було додано до великої доповіді, яку ми готуємо в міграційному Комітеті ПАРЄ щодо України", — повідомив нардеп.

Раніше за кордоном анонсували запровадження аналогічних програм. Деякі країни вже виплачують відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про Норвегію, яка здійснює відповідні виплати з 2023 року. Кожен громадян, який має статус колективного захисту та посвідку на проживання отримує за бажання повернутися в Україну по 17,5 тис. крон, що в перерахунку дорівнює 1,2 тис. доларів. Допомога надається тільки тим біженцям, які готові придбати квиток на батьківщину та одразу залишити країну.

Зі схожою ініціативою виступила також влада Швейцарії. Рішення ще чекає затвердження. Відомо, що ця країна обіцяє виплачувати кожному українському біженцю за бажання залишити країну по 4,3 тис. доларів.

Необхідність повернення громадян в Україну

Раніше у Міністерстві економіки неодноразово наголошували на необхідності повернення українців додому. Це потрібно для того, щоб не допустити глибокої кризи на ринку праці. Аналітики озвучують невтішні прогнози, очікується подальший дефіцит кадрів, що коштуватиме мільярди доларів для економіки.

Тим часом в опитуваннях українці дедалі більше стверджують, що планують залишатися за кордоном. Півтора року тому про бажання повернутися в Україну висловлювалися 50% опитаних, а нині — 26%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада Чехії планує змінити правила для українських біженців з 1 вересня 2024 року. Вони стосуватимуться права на державне гуманітарне житло.

Також ми писали, що в Італії влада у 2024 році розширила обсяг фінансування, доступного для молоді з України, які мають намір здобувати освіту в цій країні. Йдеться про надання стипендій для українців, які відпо