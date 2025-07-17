Некачественные коммунальные услуги — кто имеет право на денежные компенсации в 2025 году

Деньги за некачественные услуги ЖКХ — когда можно взыскать штраф
Украинским потребителям предоставлена возможность требовать осуществления процедуры перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Обращаться с таким требованием могут исключительно те, кто получил некачественные услуги.
Это предусмотрено постановлением №127 Кабинета министров.
Компенсации за некачественные коммунальные услуги
В постановлении "Некоторые вопросы осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества" утвержден механизм взыскания с поставщиков штрафов. Он гарантирует предоставление возможности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в случае:
- отсутствия коммунальных услуг;
- предоставления коммунуслуг не в полном объеме;
- поставки услуг ЖКХ несоответствующего качества.
Перерасчет должен осуществляться при условии отклонения от норм, утвержденных законодательством, соглашениями с поставщиками. Такое может произойти в случае:
- меньшей температуры теплоносителя/горячей воды;
- несоответствия нормы давления на входе в здание;
- более низкой температуры воздуха в доме (если есть договор по обслуживанию внутридомовых систем);
- перебоях в предоставлении коммунуслуг, в частности, из-за увеличения сроков выполнения аварийных работ;
- несоответствия государственным санитарным требованиям состава и качества горячей/холодной воды;
- нарушения графика вывоза мусора.
"Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества", — отмечается в постановлении.
Какое предусмотрено наказание для поставщиков
Поставщики обязаны в течение месяца после расчетного периода сделать перерасчет в рамках требований соответствующего порядка, утвержденного правительством. Кроме того, должны уплатить потребителям неустойку (штраф) в размере, определенном законодательством или договором.
Такие перерасчеты должны осуществляться независимо от наличия у потребителей задолженности за коммунальные услуги.
Сумма перерасчета из-за нарушения условий договора должна зачисляться потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги. Если долги отсутствуют, то средства должны учесть в оплату дальнейших платежей.
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