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Деньги за некачественные услуги ЖКХ — когда можно взыскать штраф

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 08:50
Некачественные коммунальные услуги — кто имеет право на денежные компенсации в 2025 году
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским потребителям предоставлена возможность требовать осуществления процедуры перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Обращаться с таким требованием могут исключительно те, кто получил некачественные услуги.

Это предусмотрено постановлением №127 Кабинета министров.

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Компенсации за некачественные коммунальные услуги

В постановлении "Некоторые вопросы осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества" утвержден механизм взыскания с поставщиков штрафов. Он гарантирует предоставление возможности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в случае:

  • отсутствия коммунальных услуг;
  • предоставления коммунуслуг не в полном объеме;
  • поставки услуг ЖКХ несоответствующего качества.

Перерасчет должен осуществляться при условии отклонения от норм, утвержденных законодательством, соглашениями с поставщиками. Такое может произойти в случае:

  • меньшей температуры теплоносителя/горячей воды;
  • несоответствия нормы давления на входе в здание;
  • более низкой температуры воздуха в доме (если есть договор по обслуживанию внутридомовых систем);
  • перебоях в предоставлении коммунуслуг, в частности, из-за увеличения сроков выполнения аварийных работ;
  • несоответствия государственным санитарным требованиям состава и качества горячей/холодной воды;
  • нарушения графика вывоза мусора.

"Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества", — отмечается в постановлении.

Какое предусмотрено наказание для поставщиков

Поставщики обязаны в течение месяца после расчетного периода сделать перерасчет в рамках требований соответствующего порядка, утвержденного правительством. Кроме того, должны уплатить потребителям неустойку (штраф) в размере, определенном законодательством или договором.

Такие перерасчеты должны осуществляться независимо от наличия у потребителей задолженности за коммунальные услуги.

Сумма перерасчета из-за нарушения условий договора должна зачисляться потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги. Если долги отсутствуют, то средства должны учесть в оплату дальнейших платежей.

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коммунальные услуги выплаты ЖКХ деньги штрафы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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