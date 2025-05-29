Выплаты в 10,8 тыс. грн — кто сможет получить кризисную помощь от УВКБ ООН в июне

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2025 года некоторые граждане смогут оформить многоцелевую денежную помощь быстрого реагирования от благотворительного фонда "Право на защиту" и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). По программе, средства предоставят эвакуированным лицам.

Об этом информирует пресс-центр БФ "Право на защиту".

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Как отмечают в БФ "Право на защиту", граждане, которые эвакуируются из опасных населенных пунктов, могут получить необходимую кризисную финансовую помощь.

Подать заявки гражданам на финпомощь можно исключительно, соблюдая определенные правила. А именно — не прошло 30 дней с момента:

выезда из опасных мест;

пострадали из-за обстрела, имеют поврежденное жилье;

дом стал непригоден для жизни из-за военных действий;

домохозяйство остается в привычном месте проживания, однако нет доходов;

семья потеряла близкого человека;

кто-то из родных нуждается в госпитализации или лечении из-за вреда, причиненного в связи с агрессией РФ.

"Запись осуществляется только для лиц, которые соответствуют всем критериям. Если вы уже получали помощь — повторной регистрации нет", — сообщают в организации.

Сумма финпомощи и как получить

Размер финансовой помощи составит 3,6 тыс. грн на человека в месяц, а в целом каждый человек в семье сможет рассчитывать на 10,8 тыс. грн за три месяца.

Обязательно необходимо предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка внутренне перемещенного лица;

справка об эвакуации.

"Вся информация, которую вы предоставите при регистрации, является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", — добавили организаторы.

Граждане могут обращаться за деталями по контактам в будни с 09:00 до 18:00:

горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711;

электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

Ранее мы рассказывали, что внутренне перемещенные лица могут принять участие в программе помощи от фонда Save the Children. На выплаты смогут претендовать семьи, которые имеют детей или пожилых людей.

Также сообщали, что украинкам доступна помощь от БФ "Вітри змін". Программа по оказанию финансовой поддержки охватывает три украинских региона.