Виплати від Save the Children — хто з українців має право на грошову допомогу

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Родини з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати грошову допомогу від Міжнародного фонду Save the Children у 2025 році. Для цього необхідно підпадати під певні вимоги.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

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Хто має право на фінансову допомогу

Як зазначається, претендувати на фінансову підтримку можуть переселенці з Мелітополя та Мелітопольського району, які переселились до Запоріжжя.

Також такі громадяни повинні підпадати під наступні категорії:

родину очолює жінка;

у родині є один утриманець та одна людина похилого віку (понад 60 років);

домогосподарство з двома особами на утриманні;

у родині є вагітна жінка або дитина віком до двох років;

будинок (власний або орендований) родини було зруйновано чи знищено та вимагає ремонту;

родина піклується про інших дітей (дальні члени сімʼї, знайомі, прийомні діти);

домогосподарство має людей похилого віку (віком понад 60 років);

самотні особи, у яких є інвалідність або хронічні хвороби;

у домогосподарстві є діти з інвалідністю або хронічними хворобами.

Як зареєструватися на виплати

Для того, щоб зареєструватися на отримання допомоги від Save the Children, потрібно заповнити спеціальну анкету. Там необхідно вказати:

прізвище та ім'я;

контактний номер телефону;

назвати категорію домогосподарства з переліку;

місце, звідки виїхала родина;

чи отримували допомогу від будь-яких інших фондів;

кількість членів родини, які потребують допомоги.

Деталі можна уточнити за контактними даними:

телефон: +380 800 409 845;

e-mail: ukrainianresponse@savethechildren.org.

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