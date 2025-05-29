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Грошова допомога від Save the Children — де доступні виплати

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Дата публікації: 29 травня 2025 11:09
Виплати від Save the Children — хто з українців має право на грошову допомогу
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Родини з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати грошову допомогу від Міжнародного фонду Save the Children у 2025 році. Для цього необхідно підпадати під певні вимоги.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

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Хто має право на фінансову допомогу

Як зазначається, претендувати на фінансову підтримку можуть переселенці з Мелітополя та Мелітопольського району, які переселились до Запоріжжя.

Також такі громадяни повинні підпадати під наступні категорії:

  • родину очолює жінка;
  • у родині є один утриманець та одна людина похилого віку (понад 60 років);
  • домогосподарство з двома особами на утриманні;
  • у родині є вагітна жінка або дитина віком до двох років;
  • будинок (власний або орендований) родини було зруйновано чи знищено та вимагає ремонту;
  • родина піклується про інших дітей (дальні члени сімʼї, знайомі, прийомні діти);
  • домогосподарство має людей похилого віку (віком понад 60 років);
  • самотні особи, у яких є інвалідність або хронічні хвороби;
  • у домогосподарстві є діти з інвалідністю або хронічними хворобами.

Як зареєструватися на виплати

Для того, щоб зареєструватися на отримання допомоги від Save the Children, потрібно заповнити спеціальну анкету. Там необхідно вказати:

  • прізвище та ім'я;
  • контактний номер телефону;
  • назвати категорію домогосподарства з переліку;
  • місце, звідки виїхала родина;
  • чи отримували допомогу від будь-яких інших фондів;
  • кількість членів родини, які потребують допомоги.

Деталі можна уточнити за контактними даними:

  • телефон: +380 800 409 845;
  • e-mail: ukrainianresponse@savethechildren.org.

Раніше ми розповідали, що українки можуть подати заявки для участі у програмі фонду "Вітри змін". За проєктом, виплати будуть доступні у трьох українських регіонах.

Також повідомляли, що жителі Харківщини можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста України. Кошти передбачені для ведення сільського домогосподарства.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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