Виплати від Save the Children — хто з українців має право на грошову допомогу

Грошова допомога від Save the Children — де доступні виплати
Родини з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати грошову допомогу від Міжнародного фонду Save the Children у 2025 році. Для цього необхідно підпадати під певні вимоги.
Про це йдеться у повідомленні фонду.
Хто має право на фінансову допомогу
Як зазначається, претендувати на фінансову підтримку можуть переселенці з Мелітополя та Мелітопольського району, які переселились до Запоріжжя.
Також такі громадяни повинні підпадати під наступні категорії:
- родину очолює жінка;
- у родині є один утриманець та одна людина похилого віку (понад 60 років);
- домогосподарство з двома особами на утриманні;
- у родині є вагітна жінка або дитина віком до двох років;
- будинок (власний або орендований) родини було зруйновано чи знищено та вимагає ремонту;
- родина піклується про інших дітей (дальні члени сімʼї, знайомі, прийомні діти);
- домогосподарство має людей похилого віку (віком понад 60 років);
- самотні особи, у яких є інвалідність або хронічні хвороби;
- у домогосподарстві є діти з інвалідністю або хронічними хворобами.
Як зареєструватися на виплати
Для того, щоб зареєструватися на отримання допомоги від Save the Children, потрібно заповнити спеціальну анкету. Там необхідно вказати:
- прізвище та ім'я;
- контактний номер телефону;
- назвати категорію домогосподарства з переліку;
- місце, звідки виїхала родина;
- чи отримували допомогу від будь-яких інших фондів;
- кількість членів родини, які потребують допомоги.
Деталі можна уточнити за контактними даними:
- телефон: +380 800 409 845;
- e-mail: ukrainianresponse@savethechildren.org.
Раніше ми розповідали, що українки можуть подати заявки для участі у програмі фонду "Вітри змін". За проєктом, виплати будуть доступні у трьох українських регіонах.
Також повідомляли, що жителі Харківщини можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста України. Кошти передбачені для ведення сільського домогосподарства.
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