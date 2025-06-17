Выплаты от UNHCR — где стартовала регистрация на помощь в июне

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

UNHCR Ukraine, являющееся представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, открыло регистрацию на финансовую поддержку в одной из территориальных громад в Сумской области. Такой возможностью могут воспользоваться уязвимые категории граждан.

Об этом анонсировали представители организации в Telegram.

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Кому доступна денежная помощь от UNHCR Ukraine

Как сообщают организаторы, подать заявки на денежную помощь от UNHCR Ukraine могут жители Лебединской громады.

Речь идет о размере помощи в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период. Такая сумма основывается на размере минимальной потребительской корзины. Каждому в семье предусмотрена выплата почти 11 тыс. грн.

Деньги доступны уязвимым категориям граждан, которые покидали свои дома из-за агрессии РФ. А именно:

лицам, которые выезжали за последние шесть месяцев, или же вернулись домой после выезда, которым не выплачивалась соответствующая помощь последние три месяца;

беженцам, которые прибыли на прежнее место жительства после вынужденного выезда за границу, и также не имели подобных выплат три предыдущих месяца.

Помощь доступна только тем, у кого есть документальное подтверждение низких доходов, когда не превышают сумму в 5,4 тыс. грн на каждого человека в семье.

В приоритете будут граждане, которые имеют следующие жизненные обстоятельства:

в семье есть только отец, мать или опекун с несовершеннолетними детьми или лицами пожилого возраста (выше 55 лет);

в домохозяйстве есть только пожилые люди и несовершеннолетние дети;

в семье есть люди, которые имеют тяжелые болезни или группу инвалидности.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Запись в очередь на 18 июня 2025 года для жителей Лебединской громады на оказание помощи будет происходить по номеру телефона: 063 182 68 38.

По этому же номеру можно также уточнить номер в очереди. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00.

Напомним, в июне 2025 года открыта регистрация на денежную помощь 10,8 тыс. грн. Реализация программы стала возможна при финподдержке Британии.

Также сообщалось о возможности оформления выплаты по проекту от УВКБ ООН. В частности, заявки в этом месяце смогут подать жители Запорожья.