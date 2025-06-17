Выплаты от UNHCR — где стартовала регистрация на помощь в июне

Деньги от UNHCR Ukraine — кому гарантируют выплату 11 тыс. грн
UNHCR Ukraine, являющееся представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, открыло регистрацию на финансовую поддержку в одной из территориальных громад в Сумской области. Такой возможностью могут воспользоваться уязвимые категории граждан.
Об этом анонсировали представители организации в Telegram.
Кому доступна денежная помощь от UNHCR Ukraine
Как сообщают организаторы, подать заявки на денежную помощь от UNHCR Ukraine могут жители Лебединской громады.
Речь идет о размере помощи в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период. Такая сумма основывается на размере минимальной потребительской корзины. Каждому в семье предусмотрена выплата почти 11 тыс. грн.
Деньги доступны уязвимым категориям граждан, которые покидали свои дома из-за агрессии РФ. А именно:
- лицам, которые выезжали за последние шесть месяцев, или же вернулись домой после выезда, которым не выплачивалась соответствующая помощь последние три месяца;
- беженцам, которые прибыли на прежнее место жительства после вынужденного выезда за границу, и также не имели подобных выплат три предыдущих месяца.
Помощь доступна только тем, у кого есть документальное подтверждение низких доходов, когда не превышают сумму в 5,4 тыс. грн на каждого человека в семье.
В приоритете будут граждане, которые имеют следующие жизненные обстоятельства:
- в семье есть только отец, мать или опекун с несовершеннолетними детьми или лицами пожилого возраста (выше 55 лет);
- в домохозяйстве есть только пожилые люди и несовершеннолетние дети;
- в семье есть люди, которые имеют тяжелые болезни или группу инвалидности.
Как зарегистрироваться в программе помощи
Запись в очередь на 18 июня 2025 года для жителей Лебединской громады на оказание помощи будет происходить по номеру телефона: 063 182 68 38.
По этому же номеру можно также уточнить номер в очереди. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00.
Напомним, в июне 2025 года открыта регистрация на денежную помощь 10,8 тыс. грн. Реализация программы стала возможна при финподдержке Британии.
Также сообщалось о возможности оформления выплаты по проекту от УВКБ ООН. В частности, заявки в этом месяце смогут подать жители Запорожья.
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