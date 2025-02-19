Выплаты от UNHCR Ukraine — где принимают заявки в феврале

Деньги от UNHCR Ukraine — где украинцам предоставят выплаты
Жители одной из областей смогут получить выплаты от UNHCR Ukraine. Размер денежной помощи составит 10,8 тыс. гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра УВКБ ООН.
Условия программы помощи от UNHCR
Выплаты от UNHCR Ukraine по предварительно поданным заявкам смогут получить жители Ахтырской общины 19 февраля 2025 года.
Помощь предоставят для наиболее уязвимых категорий граждан, пострадавших в связи с войной. Средства будут выплачены:
- для вынужденных переселенцев, которые переместились в течение последних полгода по стране;
- для беженцев или переселенцев, которые вернулись в Украину на прежнее место постоянного проживания.
Как сообщают организаторы, нужно соответствовать определенным критериям уязвимости. А именно — необходимо иметь одно из следующих жизненных обстоятельств:
Среди условий следующие критерии уязвимости:
- детей воспитывает один из родителей, есть люди пожилого возраста (от 55 лет);
- несовершеннолетних детей воспитывают лица пожилого возраста (от 55 лет);
- в семье есть лица с инвалидностью, тяжелыми болезнями;
- доход на одного человека не превышает 5,4 тыс. гривен.
Документы и размер денежной помощи
Украинцы смогут получить средства, которые были записаны в очередь для приема в городе Ахтырка на 19 февраля по телефону: 063 182 68 38.
По программе, размер помощи составляет 10,8 тыс. гривен (по 3,6 тыс. гривен за три месяца на каждого человека в семье).
Нужно будет предоставить следующие документы:
- паспорт (если есть);
- идентификационный код (если есть);
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- номер карты;
- медсправки.
"Вся информация, которую вы предоставите при регистрации, является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", — говорится в сообщении.
Напомним, граждане могут подать заявки на помощь от Help-Ukraine. Размер денежной помощи составляет 3 тыс. евро.
Также мы рассказывали, что можно подать заявки на денежную помощь от "Датского совета по делам беженцев". Сумма может варьироваться от 20 тыс. до 50 тыс. долларов.
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