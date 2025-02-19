Выплаты от UNHCR Ukraine — где принимают заявки в феврале

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители одной из областей смогут получить выплаты от UNHCR Ukraine. Размер денежной помощи составит 10,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра УВКБ ООН.

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Условия программы помощи от UNHCR

Выплаты от UNHCR Ukraine по предварительно поданным заявкам смогут получить жители Ахтырской общины 19 февраля 2025 года.

Помощь предоставят для наиболее уязвимых категорий граждан, пострадавших в связи с войной. Средства будут выплачены:

для вынужденных переселенцев, которые переместились в течение последних полгода по стране;

для беженцев или переселенцев, которые вернулись в Украину на прежнее место постоянного проживания.

Как сообщают организаторы, нужно соответствовать определенным критериям уязвимости. А именно — необходимо иметь одно из следующих жизненных обстоятельств:

Среди условий следующие критерии уязвимости:

детей воспитывает один из родителей, есть люди пожилого возраста (от 55 лет);

несовершеннолетних детей воспитывают лица пожилого возраста (от 55 лет);

в семье есть лица с инвалидностью, тяжелыми болезнями;

доход на одного человека не превышает 5,4 тыс. гривен.

Документы и размер денежной помощи

Украинцы смогут получить средства, которые были записаны в очередь для приема в городе Ахтырка на 19 февраля по телефону: 063 182 68 38.

По программе, размер помощи составляет 10,8 тыс. гривен (по 3,6 тыс. гривен за три месяца на каждого человека в семье).

Нужно будет предоставить следующие документы:

паспорт (если есть);

идентификационный код (если есть);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер карты;

медсправки.

"Вся информация, которую вы предоставите при регистрации, является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, граждане могут подать заявки на помощь от Help-Ukraine. Размер денежной помощи составляет 3 тыс. евро.

Также мы рассказывали, что можно подать заявки на денежную помощь от "Датского совета по делам беженцев". Сумма может варьироваться от 20 тыс. до 50 тыс. долларов.