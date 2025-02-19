Виплати від UNHCR Ukraine — де приймають заявки у лютому

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі однієї з областей зможуть отримати виплати від UNHCR Ukraine. Розмір грошової допомоги становитиме 10,8 тис. гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру УВКБ ООН.

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Умови програми допомоги від UNHCR

Виплати від UNHCR Ukraine за попередньо поданими заявками зможуть отримати мешканці Охтирської громади 19 лютого 2025 року.

Допомогу нададуть для найбільш вразливих категорій громадян, які постраждали у зв'язку з війною. Кошти будуть виплачені:

для вимушених переселенців, які перемістилися протягом останніх пів року по країні;

для біженців чи переселенців, які повернулися в Україну на колишнє місце постійного проживання.

Як повідомляють організатори, потрібно відповідати визначеним критеріям вразливості. А саме — необхідно мати одну з таких життєвих обставин:

Серед умов такі критерії вразливості:

дітей виховує один із батьків, є люди літнього віку (від 55 років);

неповнолітніх дітей виховують особи похилого віку (від 55 років);

у родині є особи з інвалідністю, тяжкими хворобами;

дохід на одну особу не перевищує 5,4 тис. гривень.

Документи та розмір грошової допомоги

Українці зможуть отримати кошти, які були записані у чергу для прийому у місті Охтирка на 19 лютого за номером телефону: 063 182 68 38.

За програмою, розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень (по 3,6 тис. гривень за три місяці на кожну особу в родині).

Потрібно буде надати такі документи:

паспорт (якщо є);

ідентифікаційний код (якщо є);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер картки;

меддовідки.

"Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, громадяни можуть подати заявки на допомогу від Help-Ukraine. Розмір грошової допомоги становить 3 тис. євро.

Також ми розповідали, що можна подати заявки на грошову допомогу від "Данської ради у справах біженців". Сума може варіюватися від 20 тис. до 50 тис. доларів.