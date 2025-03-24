Выплаты от Fight For Right — где принимают заявки на финансовую помощь

Деньги от Fight For Right — люди с инвалидностью получат выплаты
Украинцы могут получить финансовую помощь от общественной организации "Fight For Right" в 2025 году. На выплаты смогут рассчитывать лица с инвалидностью из прифронтовых областей страны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в соцсети Facebook.
Подробнее о помощи от Fight For Right
Как отмечается, правозащитная организация "Fight For Right", ключевой целью деятельности которой является защита прав лиц с инвалидностью, оказывает разнообразную поддержку гражданам во время полномасштабной войны.
В частности, несмотря на то, что зима была мягкой, однако поступило много запросов на поддержку от Fight For Right. Это связано с тем, что обстрелы и наступление российских войск на Украину не прекращались, поэтому все больше людей с инвалидностью покидали дома и нуждались в поддержке.
В частности, правозащитники оказали помощь людям из деоккупированных городов, которые потеряли дома и переселились в новые города.
"Мужчина после деоккупации переселился в Харьков, здесь обустраивает свой быт. От Fight For Right Сергей получил финансовую помощь и приобрел себе постель и теплую одежду", — рассказали в организации.
Также помощь предоставляли людям с инвалидностью из числа вынужденных переселенцев на закупку дров. В частности, смогла обогреть дом женщина с первой группой инвалидности с ограниченной мобильностью, проживающая с дочерью, которая за ней ухаживает.
"Из-за финансовых трудностей женщины не могли достаточно обогреть дом, который на печном отоплении... Благодаря помощи на закупку дров в их доме сейчас тепло", — сообщили организаторы.
Также специалисты оказывают бесплатную первичную юридическую помощь тем, кто возвращается к гражданской жизни после войны и столкнулись с юридическими вопросами.
Кто и как может получить помощь
В общественной организации "Fight For Right" отметили, что граждане могут обращаться за помощью при следующих условиях:
- лица имеют инвалидность;
- проживают в прифронтовых областях;
- относятся к уязвимым категориям.
"Если нуждаетесь в помощи, обращайтесь на горячую линию Fight For Right или отправьте запрос на почту", — говорится в сообщении.
Организаторы предоставили следующие контактные данные:
- телефон: 0 800 30 66 33;
- e-почта: help@ffr.org.ua.
Ранее мы рассказывали, что украинцы, которые имеют травмы из-за российских обстрелов, могут получить единовременную денежную помощь от местных властей. В частности, в одной из областей раненым выплачивают по 30 тыс. грн.
Также мы сообщали, что Общество Украинского Красного Креста в одной из областей принимает заявки на денежную помощь. По их программе можно получить по 40 тыс. грн.
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